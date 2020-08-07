Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян в Минске

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обменялись мнениями в связи с недавним задержанием на территории Белоруссии 33 граждан РФ.

Как передаёт пресс-службу Кремля, в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений.

Также был проведён обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Белоруссии 33 российских граждан. Президенты выразили уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран.

Отмечается, что Москва заинтересована в сохранении с Минском стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.

Напомним, в ночь на 29 июля в одном из санаториев, расположенных в окрестностях Минска, были задержаны 33 бойца частной военной компании. По данным местных СМИ, все задержанные граждане России – члены «ЧВК Вагнера».

Вечером того же дня президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе экстренного заседания Совета Безопасности страны заявил, что случившееся является чрезвычайным происшествием. При этом он подчеркнул, что ждёт от властей нашей страны объяснений.

4 августа в ходе послания народу и Национальному собранию Лукашенко рассказал, что задержанные в конце июля под Минском граждане России якобы дали показания, что их направили специально в Белоруссию.