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Путин назвал внешнеполитические приоритеты РФ

Москва, 07.08.2020

В ходе сегодняшнего заседания Совета Безопасности России глава государства Владимир Путин предложил обсудить ситуацию в мире с упором на положение дел на постсоветском пространстве.

При этом президент подчеркнул, что ситуация в странах, которые ранее входили в состав единого советского государства – один из внешнеполитических приоритетов России, передаёт РИА Новости.

«Положение дел на постсоветском пространстве – один наших главных приоритетов, так это наши ближайшие соседи, наши союзники – пояснил Путин. – Во многом у нас с нашими соседями совпадают экономические и политические интересы и экономические. Поэтому, повторю, что это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов».

Ранее сообщалось, что 7 августа президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обменялись мнениями в связи с недавним задержанием на территории Белоруссии 33 граждан РФ.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений.

Также был проведён обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Белоруссии 33 российских граждан. Президенты выразили уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран.

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