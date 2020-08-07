В России за сутки выявлено 5 241 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, передает оперштаб. В общей сложности в стране выявлено за все время эпидемии 877 135 зараженных коронавирусом, Россия продолжает оставаться на четвертом месте в мире по числу случаев инфицирования.

Летальных исходов за сутки 119, в общей сложности умерло от инфекции за весь период 14 725. Выписаны из российских больниц 7 235 человек, в общей сложности перебороли инфекцию 683 592 человека.

На первом месте по числу заболевших продолжают оставаться США, где число зараженных составляет 4,88 миллиона человек, на втором месте закрепилась Бразилия, в которой за время эпидемии выявлено 2,91 миллиона человек заболевших COVID-19. Индия (более 1,96 миллиона человек) находится на третьем месте. Россия продолжает удерживать четвертую позицию (871,8 тысяч инфицированных). На пятой строчке ЮАР (538,1 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

Среди регионов на первом месте по числу заболевших продолжается оставаться Москва - 686 заболевших. На втором месте Свердловская область, где зарегистрировано 180 новых случаев. Далее следует Московская область с приростом в 158 заболевших в сутки, Санкт-Петербург (+157) и Ханты-Мансийский АО (+143).