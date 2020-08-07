Рубль оставили без поддержки Минфина

Как говорится в сообщении Минфина РФ, в период с 7 августа 2020 года по 4 сентября 2020 года ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте – 3,1 млрд руб. Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 64,9 млрд руб. Таким образом, общий объем продаж сократится почти вдвое по сравнению с предыдущим периодом.

Регулярная продажа валюты началась 7 апреля, до 12 мая объем продаж в этот период был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, напоминает Finmarket. С 13 мая по 4 июня объем покупок составлял 193,1 млрд рублей и 11,4 млрд рублей, с 5 июня по 7 июля - 203,7 млрд рублей и 10,2 млрд рублей, с 8 июля по 6 августа - 125,6 млрд рублей по 5,7 млрд рублей.

Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в августе в размере 27,5 млрд рублей., отмечают в Минфине. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля составило 92,5 млрд рублей.

Сокращение продажи валюты в июле, похоже, уже оказало негативный эффект на рубль, отмечает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. За месяц рубль потерял 4% к доллару, в то время как к евро - около 10%. Рубль оставался под давлением, игнорируя изменения настроений на мировых рынках, включая рост нефти и значительное ослабление доллара к валютам развитых стран.

До этого, в первом и втором кварталах, рубль был чуть сильнее, чем следовало из внешних факторов как раз по причине внушительного профицита баланса, отмечает аналитик. Тогда это было принято связывать с сильными резервами и доверием к рублю. За последние три месяца стоимость резервов изменилась слабо, но рубль находится в лидерах снижения.

Дополнительно в июле на рубль повлияло решение ЦБР снизить процентную ставку 0.25 б.п и комментарии о возможных дальнейших снижениях. Такая политика привела к оттоку инвесторов к активам в рублях. При этом, перетока из ОФЗ на фондовый рынок также не случилось, и одна из причин - санкционные риски на фоне явного лидерства Байдена.

В августе сокращение от продаж валюты способно стать чуть более выраженным, полагает Алексей Кириенко. Он указывает, что на валютном рынке одновременно действует множество факторов, поэтому будет чрезмерным считать, что именно сокращение валютных интервенций перевесит чашу весов. На рубль давит более низкий профицит платёжного баланса по сравнению с первым полугодием, который был усилен падением экспорта нефти и газа в предыдущие месяцы.

Слабый рубль - это позитив для экспортно-ориентированной экономики. Тем не менее, все очевиднее становится отток капитала с рынков, что может заставить ЦБ в какой-то момент прийти рублю на помощь. В качестве положительных моментов Алексей Кириенко отмечает, что евро выглядит перегретым к рублю, что дает шанс российской валюте наверстать часть потерь и вернуться к 85 за доллар. Слабость доллара, которая переходит в хроническую форму, не только сдерживает рост USDRUB, но и питает интерес к сырьевому рынку и "доходным" валютам. Более того, нефть преодолела отметку 46 доллара, что может позитивно сказаться на курсе рубля.

На рынке избыток денег, и в валютном секторе в том числе, указывает, в свою очередь, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Есть определенные моменты для укрепления позиций российского рубля, и за счет снижения объема покупок валюты Минфином тоже, но вряд ли это способно развернуть тренд в рублёвых парах в обратную сторону.

Перспективы августа для доллара остаются вполне уверенными, ожидает Бодрова: пределах 72-75 руб., для евро - 86-88 руб. Рубль, по ее словам, мог бы падать сильнее в среднесрочной перспективе, в область 76 руб./USD. Но для этого должна стать сложнее ситуация с дефицитом бюджета (оснований в моменте для этого нет) или упасть в цене нефть (тоже маловероятно).