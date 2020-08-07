СМИ рассказали о способах пересечения границ богатыми людьми во время пандемии

Состоятельные люди пересекают границы и при пандемии по «золотой визе», пишет CNN. Речь может идти о получении вида на жительство взамен на инвестиции в экономику той или иной страны. Как пишет автор материала, богачи рассматривают данную программу, как возможность получить медицинскую помощь и потенциальное убежище.

«Люди действительно хотят иметь альтернативное гражданство как некий страховой полис, который дает им "план Б"», —рассказал глава консультационной фирмы по вопросам глобального гражданства Henley & Partners Доминик Волек.

Наибольшим спросом пользуется «золотая виза» Черногории, Кипра и Мальты, которые предоставляют возможность передвижения по Евросоюзу, а также качественного образования и медицины. Также популярностью пользуются Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и США.

СМИ уточняет, что инвестиционная иммиграция по карману только сверхсостоятельным людям

К примеру, программа в Австралии обойдется примерно в 1-3,5 миллиона долларов, а в Новой Зеландии — 1,9-6,5 миллиона долларов.