Трамп вынес приговор TikTok и WeChat

Через 45 дней вступают в силу указы Дональда Трампа, запрещающие гражданам США пользоваться мессенджером WeChat, принадлежащим китайской компании Tencent, и приложением TikTok. Правда, TikTok может избежать блокировки, если владелец — китайская компания Bytedance — продаст его до 15 сентября Microsoft.

В любом случае очевидно, что американский президент подбросил очередное полено в топку противостояния с Пекином. Заканчивающаяся неделя стала неделей активной борьбы Белого дома с китайскими приложениями. Дональд Трамп назвал упомянутые выше приложения «значительными угрозами» безопасности американских граждан и Соединенных Штатов.

Реакция китайской стороны на информацию о подписании Трампом запретительных указов последовала незамедлительно. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил на брифинге в пятницу, что Китай выступает против запретов и использует все имеющиеся в его распоряжении юридические средства для защиты прав и интересов китайских компаний.

TikTok, напомним, впал в немилость американских властей из-за опасений, что он автоматически собирает данные об американских гражданах и передает их Коммунистической партии Китая.

Запрет на какие бы то ни было связи с Tencent, одной из крупнейших в мире интернет-компаний, означает углубление разрыва связей между США и КНР в сфере высоких технологий.

«Происходит разрыв цифрового мира между США и Китаем, — комментирует эксперт по IT Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис. — Вне всяких сомнений, Китай отреагирует на это зеркально».

Трамп подписал указы в четверг. Накануне госсекретарь Майк Помпео объявил о расширении программы борьбы с китайскими приложениями, уже получившей неофициальное название «Чистые сети». Программа призвана помешать китайским приложениям и телекомовским компаниям собирать информацию о гражданах США и американских компаниях.

Напомним, что до открытия фронта борьбы с китайскими приложениями и соцсетями Вашингтон боролся в основном с телеком-компаниями. Главным врагом Америки сначала была объявлена Huawei Technologies Co Ltd. За прошедшие с тех пор полтора года в черный список США попало достаточно много высокотехнологичных компаний из Поднебесной.

Tencent на данный момент самая большая из них. В Азии она уступает по рыночной стоимости — 686 млрд долларов — только Alibaba Group Holding Ltd. Этим летом Tencent открыла в Калифорнии игровую студию. Она также владеет пакетами акций в многочисленных интернет-фирмах в разных странах, включая американский мессенджер Snap Inc.

WeChat — единственный мессенджер в Поднебесной. Запрет его деятельности на территории США прервет связь между гражданами США и КНР.

Указы Трампа привели к падению азиатских рынков. Акции Tencent, к примеру, подешевели на 10,1%. Что же касается юаня, главного индикатора американо-китайских отношений, то он тоже резко упал.

Указы Трампа основываются на Законе о международных чрезвычайных экономических полномочиях, который разрешает президенту США запрещать американским фирмам и гражданам сотрудничать с компаниями, попавшими в черный список. Министр торговли Вилбур Росс назовет к середине сентября транзакции, подпадающие под запрет.

США, кстати, не единственная страна, которая обвиняет китайские приложения в шпионской деятельности. WeChat и TikTok входили в черный список из 59 в основном китайских приложений, запрещенных в Индии в июне.