ЦБ констатировал исчерпание эффекта отложенного спроса в российской экономике

Банк России опубликовал очередной выпуск «Мониторинга отраслевых финансовых потоков». Как говорится в документе под названием «Отраслевые финансовые потоки: исчерпание эффекта отложенного спроса», оперативные данные по динамике отраслевых финансовых потоков продолжают указывать на стабилизацию экономической активности на пониженном уровне. Восстановление в экономике, констатирует ЦБ РФ, носит неравномерный и неустойчивый характер.

Так, в ряде отраслей наблюдалось некоторое ухудшение динамики, что может быть связано с исчерпанием эффекта отложенного спроса, а также с влиянием вторичных эффектов от ограничительных мер. На неделе c 27 по 31 июля отклонение средних дневных объемов входящих платежей от «нормального» уровня уменьшилось до —7,7% с —12,7% неделей ранее (20—24 июля). При этом отклонение входящих платежей без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления увеличилось, составив 11% после 4,7% неделей ранее.

Отставание объема входящих финансовых потоков в группе отраслей, ориентированных на экспорт, резко сократилось и составило —6,4% после —23,2% неделей ранее. Это произошло благодаря разовой крупной операции в добыче нефти, которая напрямую не связана с операционной деятельностью. Без учета этой операции отклонение в группе экспортных отраслей составило бы —15,1%, а в целом по экономике —10,3%.

Отклонение в потребительских отраслях составило —8,1% после —2,4% на неделе c 20 по 24 июля. В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, отклонение на отчетной неделе составило —9,6% после —2,2% неделей ранее. Несмотря на некоторое ухудшение динамики платежей на последней неделе июля, в целом за месяц объем платежей восстановился, превысив уровень прошлого года второй месяц подряд. Но в значительной степени это объясняется временным отскоком в отраслях, которые показывали сильное падение в предыдущие месяцы, на фоне постепенного снятия ограничительных мер.

Отклонение входящих потоков в туризме составило —67%, умеренно сократившись по сравнению с неделей ранее (—76%). Постепенное открытие границ может привести к дальнейшему восстановлению спроса на организованные поездки, но его уровень, скорее всего, будет оставаться пониженным. Отставание входящих платежей от «нормального» уровня для деятельности в области искусства и развлечений на прошедшей неделе лишь незначительно изменилось (—47%) по сравнению с неделей ранее (-49%).

Превышение отклонения входящих платежей над «нормальным» уровнем в отрасли лесоводства и лесозаготовок значительно возросло и составило 20% по сравнению с 4% неделей ранее, что может быть частично обусловлено резким увеличением поступлений от вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования. Производство лекарственных средств сохраняет позиции в отраслях с наилучшими показателями.

Динамика приведённых финансовых потоков показательна. Обращает на себя внимание снижение негативного отклонения от нормы за неделю в экспортных отраслях — на 15,1% с 23,1%. Тогда как без них и госуправления оно выросло — до 11% с 4,7%. На неделе с 27 по 31 июля курс доллара поднялся с 71,4 руб. до 74 руб. (Неделей ранее он колебался в диапазоне 70,5—71,5). Для экспортёров это, вероятно, стало основным фактором увеличения рублёвых поступлений, а не усиление деловой активности.

Таким образом, указывает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман, истинная, «очищенная» динамика ситуации представлена в прочих отраслях. И она остаётся отрицательной. Закончился всплеск покупок, которые люди и компании вынужденно откладывали в период самоизоляции. Интересны в данном рассмотрении данные сервиса Сбериндекс — Индекс потребительской активности (ИПА). Он показывает объём оплат товаров и услуг россиянами по отношению к 30 декабря.

ИПА падал до 31-33 п. в апреле, с мая постепенно повышался, дойдя до максимума 17 июля в 86 п. Это явно «навёрстывание» тех покупок, которые нельзя было сделать в карантинных условиях. Но оно закончилось. А причины ограничения покупок — остались, указывает аналитик. Они заключаются прежде всего в резком снижении доходов населения и бизнеса и малой его компенсации со стороны государства. Это стало проявляться всё явственнее. ИПА стал снижаться и далее. На 31 июля он составил 83 п., а на 5 августа — 75 п.

Таким образом, негативная динамика не остановилась в конце июля, а продолжается, констатирует Марк Гойхман. Взамен отложенного спроса пришли отложенные проблемы. Кризисные явления — длящиеся. Повышение доходов в ближайшее время маловероятно. Многие компании в различных несырьевых отраслях будут и далее , по крайней мере до конца года, испытывать финансовые проблемы. Это признак и снижения объёмов экономики. Достаточно значимое восстановление спроса, выручки бизнеса может быть не ранее следующей весны.

Ухудшение динамики отраслевых финансовых потоков может быть обусловлено влиянием вторичных эффектов от ограничительных мер через межотраслевые взаимосвязи, поясняет председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Иными словами, компании могли столкнуться с проблемами у своих контрагентов по цепочки создании добавленной стоимости из-за сжатия спроса в условиях введения режима социального дистанцирования.

Более ритмичному и стабильному процессу восстановления экономической активности в стране, уверен аналитик, будет препятствовать неопределенность в экономике, связанная с рисками «второй волны» и общего самочувствия мировой экономики», а также падение платежеспособного спроса из-за ликвидации компаний и роста безработицы. В частности, наибольший урон для динамики ВВП, падение которого прогнозируется ЦБ на уровне в 4,5—5,5%, нанесло падение внешнего спроса, что отразится в снижении экспорта на 13—15%. При этом по итогам состоявшегося две недели назад заседания регулятор отметил некоторое оживление инвестиционной активности и начавшееся восстановлении розничной торговли и сферы услуг.

Поддержку окажут снижение ключевой ставки, которая достигла абсолютного минимума 4,25% годовых, а также антикризисные меры правительства, стоимость которых по словам замминистра финансов Алексей Моисеева превысила 3,3 трлн руб., считает Михаил Дорофеев. Вместе с регуляторными мерами, такими как кредитные каникулы, реструктуризацией кредитов среди прочих можно ожидать постепенного улучшения предпринимательских и потребительских настроений, что поддержит восстановления экономики.

По оценкам Банка России, к докризисному уровню ВВП вернется не ранее, чем к первому кварталу 2022 года. Более быстрые темпы не удастся выдержать в силу сложившейся структуры российской экономики, зависимой от мировых цен на нефть, а также отсутствия внутренних драйверов. Национальные проекты, которые призваны ускорить темпы роста российской экономики до среднемировых, рассчитаны до 2024 года и их еще предстоит реализовать.