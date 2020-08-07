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Учёные назвали алкогольный напиток, который облегчает течение COVID-19

Москва, 07.08.2020

Учёные назвали алкогольный напиток, который облегчает течение коронавируса COVID-19. Согласно исследованию, которое провели специалисты одного из Университетов Канады, таким напитком является вино - оно содержит антиоксидант ресвератрол. По мнению учёных, ресвератрол способен облегчить течение кCOVID-19, пишет газета «Известия».

Отмечается, что коронавирус, попадая в организм человека, нарушает работу белка ACE2, который присутствует в тканях лёгких, сердца, почек, мозга и необходим для жизнедеятельности. В свою очередь, содержащийся в вине ресвератрол, повышает концентрацию ACE2, тем самым снижая тяжесть острого периода заболевания при COVID-19.

Кроме того, антиоксидант может подавлять клетки иммунной системы за счёт сокращения количества цитокинов. А так как ОРДС вызван чрезмерным иммунным ответом, ресвератрол оказывает дополнительное положительное влияние при этом осложнении. При этом учёные подчёркивают, что ресвератрол содержится не только в вине, но также в арахисе, бруснике и винограде.

Напомним, в РФ за последние сутки выявлено 5 241 новых случаев коронавируса. В общей сложности в стране выявлено за все время пандемии 877 135 зараженных COVID-19, Россия продолжает оставаться на четвертом месте в мире по числу случаев инфицирования.

Летальных исходов за сутки 119, в общей сложности умерло от инфекции за весь период 14 725. Выписаны из российских больниц 7 235 человек, в общей сложности перебороли инфекцию 683 592 человека.

На первом месте по числу заболевших продолжают оставаться США, где число зараженных составляет 4,88 миллиона человек, на втором месте закрепилась Бразилия, в которой за время эпидемии выявлено 2,91 миллиона человек, заболевших COVID-19. Индия (более 1,96 миллиона человек) находится на третьем месте.

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