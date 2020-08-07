В Минобороны рассказали, при каких условиях Россия может нанести ядерный удар

В российском министерстве обороны впервые озвучили условия, при которых РФ нанесет ядерный удар по другим странам. Документ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликовала газета «Красная звезда».

Главным поводом для пуска ядерных ракет может стать достоверная информация о старте баллистических ракет, направленных на атаку территорий России и (или) ее союзников, говорится в документе.

Уточняется, что поскольку система мониторинга не сможет определить наличие ядерных боеголовок у баллистических ракет противника, то ответный удар будет нанесен в любом случае.

В материале говорится, что военное руководство РФ тут же получит информацию о запуске, а в качестве цели противника в такой ситуации будет рассматриваться уничтожение России.

В российском военном ведомстве сообщили, что обеспечение ядерного сдерживания в рамках сдерживания стратегического было и остается высшим приоритетом государственной политики РФ в области национальной безопасности.