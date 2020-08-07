Врачи рассказали, кому противопоказана вакцина от коронавируса

Как рассказал профессор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, прививаться от коронавируса нельзя людям с аллергическими реакциями и при плохом самочувствии.

«Человек в момент вакцинации должен хорошо себя чувствовать, при наличии аллергических реакций на прививки, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться», - рассказал врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса институтом им. Гамалеи заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Препарат в данный момент находятся на экспертизе. Вакцина, над которой работает центр «Вектор», Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований. Начиная с октября, Минздрав планирует начать массовую вакцинацию населения.

Ранее сообщалось, что несколько московских медработников и сотрудников столичной мэрии добровольно привились от коронавируса новой вакциной. Вакцинация прошла в рамках клинических испытаний препарата.

Накануне агентство Bloomberg распространило информацию о том, что некоторые медики и московские чиновники получили предложение привиться от коронавируса вакциной. Препарат к данному моменту пока не зарегистрирован, сообщает