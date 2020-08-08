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Американский историк, не ошибающийся в прогнозах, назвал победителя выборов-2020 в США

Москва, 08.08.2020

Американский профессор истории Аллан Лихтман, который известен тем, что практически никогда не ошибается в своих прогнозах на результаты выборов, назвал победителя очередной президентской гонки в США.

Как пишут местные СМИ, для определения победителя Лихтман использует собственную систему «13 ключей к Белому дому». Её суть заключается в 13 вопросах, на которые можно ответить только «да» или «нет». Если ответ на шесть или более вопросов — «да», это говорит в пользу того, что победу одержит действующая партия. Если ответ на шесть или более вопросов «нет», то избиратели выступят против партии власти.

При этом вопросы затрагивают экономическое положение страны, социальную ситуацию, наличие скандалов, поведение кандидатов, из рейтинги, а также личная харизма. В итоге Лихтман предположил, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп не сможет переизбраться на второй срок, а новым президентом страны станет Джозеф Байден.

Наша справка

Аллан Лихтман с 1984 года регулярно даёт прогнозы на исход президентских выборов в США. За это время он восемь раз определил победителя и ошибся лишь однажды, когда предсказал победу демократу Альберту Гору в 2000 году.

По словам профессора, те выборы сопровождались скандалом с пересчётом голосов в ручную. И как утверждает он, были допущены ошибки, которые вывели в лидеры Джорджа Буша-младшего. Поэтому Лихтман до сих пор утверждает, что тот его прогноз изначально был точен.

Напомним, на последних выборах америкаснкий историк предсказал победу Трампу, несмотря на то, что все социологические опросы, а также редко ошибающиеся букмекеры, отдавали победу Хиллари Клинтон.

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