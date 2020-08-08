Коронавирус в России: опубликована статистика по заболевшим и умершим на 8 августа

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 5 212 новых больных COVID-19.

Всего к утру 8 августа в 85 регионах страны зафиксировано 882 347 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровели – 690 207 (+6615). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 14 854 человек (+129 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 691 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксировано 178 случаев инфицирования). Далее следуют Подмосковье (+161), Санкт-Петербург (+155) и Ростовская область (+129)

Напомним, накануне в России было зафиксировано 5 241 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.