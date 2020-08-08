Медики назвали неожиданный симптом коронавируса

Американские медики после обследования 62-летнего пациента из Чикаго, у которого не наблюдались типичные проявления COVID-19, в частности кашель, температура или боль в груди, назвали ещё один очень неожиданный симптом коронавируса.

По данным журнала The American Journal of Emergency Medicine, этим симптомом является икота. Отмечается, что болевший коронавирусом мужчина на протяжении 4-х дней страдал икотой. При этом его ПРЦ-тест дал положительный результат, а в лёгких были обнаружили затемнения.

Со слов медиков, это первый официально зарегистрированный случай, когда пациент с COVID-19 жаловался на такую проблему. В этой связи они призвали обращать внимание на икоту, которая может указывать на новый тип коронавирусной инфекции.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 8 августа

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 5 212 новых больных COVID-19.

Всего к утру 8 августа в 85 регионах страны зафиксировано 882 347 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровели – 690 207 (+6615). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 14 854 человек (+129 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 691 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксировано 178 случаев инфицирования). Далее следуют Подмосковье (+161), Санкт-Петербург (+155) и Ростовская область (+129)

Напомним, накануне в России было зафиксировано 5 241 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.