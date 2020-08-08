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Появились подробности и уточнено число погибших в авиакатастрофе в Индии

Москва, 08.08.2020
  • Появились подробности и уточнено число погибших в авиакатастрофе в Индии

Авиалайнер, который совершал посадку под проливным дождем, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился по склону и развалился на части

AP/TASS

Самолет авиакомпании Air India Express разбился в аэропорту при выполнении посадки в аэропорту города Кожикоде индийского штата Керала в 19 часов 41 минуту по местному  времени.

На борту лайнера, по данным авиаперевозчика,  находились  190 человек: 184 пассажира, в том числе 10 детей, и  6 членов экипажа. В результате авиакатастрофы 17 из них погибли, включая двух пилотов.  Около сотни пострадавших направлены в близлежащие больницы, в том числе - 15 в крайне тяжелом состоянии, сообщили представители полиции. Весь медицинский персонал экстренно вызвали на работу для оказания помощи раненым. После распространения новости о страшном ЧП у банка крови Кожикоде выстроилась очередь из желающих стать донорами для пострадавших в авиакатастрофе, сообщили местные СМИ.

При этом, по  их данным, в городке Кондотти, который расположен всего в трех километрах от аэропорта, серьезная вспышка коронавируса, и министр здравоохранения К.К. Шайладжа призвал людей из зоны заражения не принимать участие в спасательных операциях и не сдавать кровь. 

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в Твиттере, что ему «больно» узнать об аварии. «Мои мысли с теми, кто потерял своих близких. Пусть раненые выздоровеют как можно скорее», - пожелал индийский лидер.

В настоящий момент  регулярное авиасообщение Индии с другими странами закрыто, и самолет  Air India Express вывозил из Дубая граждан страны, которые оказались за границей во время пандемии коронавируса.

Аэропорт  в Кожикоде расположен на вершине холма.  Авиалайнер, который совершал посадку под проливным дождем, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение, десяток метров скатился по склону и развалился на две части.  

При этом, как сообщает The Indian Express со ссылкой на данные Flightradar24, отслеживавшего полет в режиме реального времени, показал, что самолет дважды пытался приземлиться в аэропорту и кружил вокруг аэропорта, перед тем как пойти на посадку. Выжившие рассказали местным телеканалам, что самолет много раз поднимался и опускался, а катастрофа произошла после того, как он явно коснулся взлетно-посадочной полосы.

В Индии есть несколько подобных аэропортов на срезанных вершинах холмов,  их взлетные полосы  создают оптическую иллюзию того, что они находятся на одном уровне с равнинами внизу, когда пилот входит на посадку, что создает дополнительные сложности.  И катастрофы на них уже случались. В частности в подобном же аэропорту Мангалуру, который расположен в соседнем штате, в 2010 году разбился самолет, тогда погибли 158 из 166 пассажиров. В заключении, подготовленном по итогам расследования происшествия бывшим заместителем начальника штаба ВВС США маршалом авиации Б.Н. Гохале и группой экспертов,  говорилось, что «эти аэродромы требуют дополнительных навыков и осторожности при выполнении полетов» из-за « холмистой местности и ограниченности пространства ». «В частности, опасность недооценки и перерегулирования может привести к серьезным ситуациям», - говорилось в отчете.

Будет и официальное расследование происшествия в Кожикоде, сказал министр гражданской авиации Хардип Сингх.

В январе 2020 года правительство Индии выставило на продажу 100% национального авиаперевозчика Air India, чьи долги к тому моменту составляли почти 8,5 миллиардов долларов.  Но было принято принципиальное решение – контрольным пакетом должна владеть индийская компания.   76% государственной авиакомпании, которая несет убытки с 2007 года, пытались приватизировать еще в 2018 году, но тщетно. В 2020, по информации СМИ, в борьбе за Air India готовы были принять участие  консорциум из авиакомпаний Air France-KLM, Delta Air Lines и индийской Jet Airways, а также лоукостер IndiGo, принадлежащий InterGlobe Aviation, индийская Tata Group и турецкая Celebi Aviation Holding.

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