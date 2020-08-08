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Прогноз погоды: комфортное лето подошло к концу

Москва, 08.08.2020
  • Прогноз погоды: комфортное лето подошло к концу

Владимир Смирнов/ТАСС

В последние дни на большей части России установилась очень комфортная климатическая обстановка. Настоящее лето с уютным температурным фоном и минимум осадков наблюдается сейчас в центральных и северо-западных регионах страны, на морских курортах, Дальнем Востоке, а также в Сибири и на Урале.

Однако, как предупреждают метеорологи, уже в ближайшее время Русскую равнину накроют циклоны, которые полностью поменяют климатическую ситуацию. Таким образом, можно смело говорить, что комфортное лето подошло к концу.

Погода до конца лета в Центральной России

Так, на смену очень комфортной уютной погоде, которая пока наблюдается в регионах Центральной России, уже в ближайшие дни придёт похолодание. Оно будет сопровождаться понижением температуры, осадками и усилением ветра.

Пока же, как отмечают метеорологи, над Скандинавией и Баренцевым морем располагается центр очень глубокого циклонического фронта. Поэтому до вторника, 11 августа в Тверской, Тульской и Ярославской областях ещё будет тепло – плюс 23-25, а в Белгородской, Воронежской и Курской областях даже жарко – плюс 27-29.

Но уже в ночь на среду, 12 августа вся европейская территория России окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он спровоцирует резкое похолодание. Например, в Рязанской области всего за несколько часов столбики термометров опустятся сразу на 10-12 градусов.

По прогнозу синоптиков, примерно до конца второй декады последнего календарного месяца лета будет пасмурно и дождливо, а градусники в светлое время суток выше плюс 20 не поднимутся.

Ориентировочно, 20-23 августа в регионах Центральной России вновь станет тепло и солнечно. Ожидается, что воздух местами на солнце станет прогреваться до плюс 22-23. Однако вскоре погода сделает очередной переворот, зарядят дожди, похолодает до плюс 17-18, а комфортное лето сюда уже точно не вернётся.

Прогноз погоды на август в Москве

В Москве пока также тепло. Но и в столичном регионе комфортному лету осталось нас радовать буквально несколько дней.

Уже на следующей неделе в столичный регион придёт холодная погода. Так, в ночь на вторник, столбики термометров опустятся до плюс 13-14, хотя днём по-прежнему будет относительно тепло – плюс 22-23.

По-настоящему прохладно станет в среду, 12 августа, когда воздух остынет до плюс 18. При этом усилится ветер и пойдёт сильный дождь, который возможно будет сопровождаться раскатами грома.

Согласно прогнозу синоптиков, пасмурная климатическая обстановка сохранится в Москве и Подмосковье как минимум до 20 числа, после чего в регион снова вернется тепло: ожидается, что в период с 20 по 23 августа воздух начнёт прогреваться до плюс 23-25.

Впрочем, такая погода долго не продержится. Как предупреждают метеорологи, в последнюю неделю последнего календарного месяца лета на климатическую обстановку в столичном регионе будет влиять обширный циклон – станет в очередной раз пасмурно, пройдут дожди, местами сильные, а столбики термометров будут держаться на показателям плюс 17-19.

Погода до конца августа в СПБ

Подошло к концу комфортное лето и в Санкт-Петербурге. В городе на Неве в последние дни установилась на удивление тёплая, уютная погода. Так, сегодня воздух в Северной столице и в Ленинградской области прогревается до плюс 25. Завтра столбики термометров поднимутся до плюс 26-27.

Но уже в ночь на понедельник, 10 августа градусники покажут всего плюс 12-14. Прохладно и пасмурно на предстоящей неделе станет и днём. Так, во вторник и среду дневной температурный фон составит плюс 15-16, выпадут небольшие осадки.

Примерно до 20 августа в СПб будет пасмурно, на обойдётся без сильных дождей, а столбики термометров выше плюс 20 не поднимутся. Новая волна холода накроет регион в последней декаде последнего летного месяца. Под влиянием обширного североатлантического циклона воздух остынет до плюс 16-18, зарядят нудные дожди, станет пасмурно, серо.

Такая климатическая обстановка сохранится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже до начала сентября.   

Погода до конца лета на Урале

А вот на Урале климатическое лето уже закончилось. Например, ещё вчера в Свердловской области было плюс 27-30, а на местных пляжах яблоку негде было упасть. А уже сегодня здесь всего плюс 22, местами идёт дождь. Завтра станет совсем ужасно – прогнозируется сильный ливень и всего плюс 15 днём. Пик похолодания придётся на вторник, 11 августа, когда в Екатеринбурге днём воздух остынет до плюс 12.

До конца августа в Свердловской области столбики термометров ещё успеют несколько раз сделать попытку прорваться повыше, но плюс 20 – это предел, за который они уже не зайдут.

Чуть теплее будет на юге Урала. В частности, в Челябинской области пока плюс 27. Но и здесь комфортное лето уже фактически помахало ручкой местным жителям. Начиная с понедельника и уже до конца месяца будет становиться только прохладнее. Так, во вторник при сильном ливне дневной температурный фон в Челябинске и Магнитогорске составит плюс 15-16.

К концу второй декады августа выглянет солнышко и воздух прогреется до плюс 22-23, но всего на пару дней. В дальнейшем погода вновь повернётся в сторону осени, поэтому про лето южноуральцам можно забыть.

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