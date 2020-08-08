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Уровень безработицы в США снизился в июле до 10,2%

Москва, 08.08.2020
Алексей Петров

Рост уровня занятости в США значительно замедлился в июле на фоне возобновления роста количества заражений коронавирусом, что стало свидетельством замедления восстановления американской экономики после рецессии, вызванной пандемией коронавируса.

Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США выросло на 1,763 миллиона в прошлом месяце после рекордного роста на 4,791 миллиона в июне, сообщило министерство труда США. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали, что в июле в стране добавится 1,6 миллиона рабочих мест.

Уровень безработицы в июле в США упал до 10,2% с 11,1% в предыдущем месяце, но он понизился и из-за того, что некоторые американцы называли себя занятыми, но временно не посещающими работу. В середине июля пособие по безработице получали не менее 31,3 миллиона человек.

Профессор экономики и финансов в Университете Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе Сунг Вон Сон заявил, что восстановление экономики США начало замедляться.

"Потеря импульса будет продолжаться, и меня беспокоит то, что сочетание роста новых случаев заражения коронавирусом и бездействия Конгресса может действительно подтолкнуть занятость к отрицательной территории", - отметил он.

Ослабление рынка труда - еще одна плохая новость для президента США Дональда Трампа, который, согласно опросам общественного мнения, отстает от бывшего вице-президента Джо Байдена, предполагаемого кандидата от Демократической партии, перед президентскими выборами в стране, назначенными на 3 ноября.

Это также оказывает давление на Белый дом и Конгресс с целью ускорить переговоры о втором пакете помощи на фоне пандемии. Переговоры осложняются разногласиями между сторонами, включая размер государственного пособия для десятков миллионов безработных.

Срок действия надбавки к еженедельному пособию по безработице в размере 600 долларов истек 31 июля, в то время как тысячи предприятий обанкротились из-за ссуд, предложенных правительством для выплаты заработной платы.

Экономика, вступившая в период рецессии в феврале, во втором квартале понесла самый большой удар со времен Великой депрессии (1929 - 1933 годы), когда валовой внутренний продукт (ВВП) США упал самыми высокими темпами по крайней мере за 73 года.

В прошлом месяце в стране резко возросло количество респираторных заболеваний, что вынудило власти в некоторых из наиболее пострадавших районов на западе и юге либо снова закрыть предприятия, либо приостановить их перезапуск, отправив рабочих домой. Из-за этого посрадал спрос на товары и услуги.

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