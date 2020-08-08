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Владимир Путин поздравил журнал «Эксперт» с 25-летием

Москва, 08.08.2020
«Эксперт» начал выходить летом 1995 года. В поздравительной телеграмме коллективу журнала Президент РФ Владимир Путин пожелал ему дальнейших успехов и достижений, а самому журналу «Эксперт» — «оставаться в числе признанных лидеров деловой прессы».
#Журналистика
#Юбилей
#Владимир Путин
  • Владимир Путин поздравил журнал «Эксперт» с 25-летием

ЭКСПЕРТ

Президент Российской Федерации

Коллективу журнала

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с 25-летием журнала «Эксперт».

За минувшие годы журнал завоевал признание читательской аудитории и авторитет в научных, предпринимательских кругах, среди специалистов, занятых в государственном и муниципальном управлении. Его ценят за глубокий подход к освещению и анализу актуальных вопросов экономической, политической, общественной и культурной повестки, за взвешенность и основательность суждений. Особо отмечу творческую, высокопрофессиональную работу региональных редакций «Эксперта». Ведь подготовка публикаций непосредственно с мест событий — позволяет вам оперативно и наиболее полно рассказывать читателям о том, что волнует людей сегодня, чем живет наша огромная страна.

Желаю вам — дальнейших успехов и достижений, а журналу «Эксперт» оставаться в числе признанных лидеров деловой прессы.

В. Путин

06.08.2020

img_20200807_193219.jpg ЭКСПЕРТ
ЭКСПЕРТ

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