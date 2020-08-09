Данные ЦИК Белоруссии: Лукашенко набирает 82%

По данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует по результатам голосования в пяти регионах, у него 82%, передаёт RT.

Ранее сообщалось, что согласно данным государственных exit poll Лукашенко уверенно побеждает на президентских выборах в Белоруссии. За него отдали свои голоса 79,7% избирателей. Второе место по результатам опросов занимает Светлана Тихановская с результатом в 6,8%.

Напомним, сегодня в Белоруссии проходили президентские выборы. На пост главы государства претендовали пять человек, в том числе Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.

Кроме того, в бюллетене было ещё четыре фамилии: Светлана Тихановская (безработная супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел), Сергей Черечень (председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада»), Андрей Дмитриев (сопредседатель общественного объединения «Говори правду») и Анна Канопацкая (экс-депутат парламента).