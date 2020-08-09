Глава ЦИК Белоруссии: очереди на избирательных участках – провокация оппозиции

Лидия Ермошина – глава ЦИК Белоруссии – заявила, что очереди на отдельных избирательных участках являются организованной провокацией со стороны оппозиции.

По её словам, протестный электорат обучили «прийти занять кабину на полчаса», передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

«И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика», – пояснила Ермошина.

Она также подчеркнула, что считает эти действия «самым настоящим саботажем, организованной провокацией».

«Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди», – резюмировала глава ЦИК Белоруссии.

Напомним, сегодня в Белоруссии проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют пять человек, в том числе действующий президент Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.

Кроме того, в бюллетене ещё четыре фамилии: Светлана Тихановская (безработная супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел), Сергей Черечень (председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада»), Андрей Дмитриев (сопредседатель общественного объединения «Говори правду») и Анна Канопацкая (экс-депутат парламента).

По данным на 16:00 проголосовали уже 73,4% избирателей. Все избирательные участки закроются в 20:00 мск.