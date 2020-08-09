Милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске, есть пострадавшие

В городах Белоруссии начались акции протеста, в ходе которых митингующие выражают недовольство результатами президентских выборов.

Как передаёт РИА Новости, оппозиция вывела людей на улицы Бреста, Витебска и Минска.

В свою очередь Sputnik Беларусь передаёт, что сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты в центре Минска. Среди протестующих есть раненые, они в крови. Пострадавшим оказывают помощь.

Ранее сообщалось, что по данным государственных exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко уверенно побеждает на президентских выборах в Белоруссии. За него отдали свои голоса 79,7% избирателей. Второе место по результатам опросов занимает Светлана Тихановская с результатом в 6,8%.