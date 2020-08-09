Опубликована статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 9 августа

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 5 189 новых больных COVID-19.

Всего к утру 9 августа в 85 регионах страны зафиксировано 887 536 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровели – 693 422 (+3215). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 14 931 человек (+77 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 689 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксировано 184 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+160), ХМАО (+150) и Подмосковье (+149)

Напомним, накануне в России было зафиксировано 5 212 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.