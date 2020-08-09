Прогноз погоды: Россию ждёт особенный сентябрь

Жара, которая все последние дни радовала россиян, вскоре отступит и на европейской части Русской равнины ощутимо похолодает. Согласно метеорологической статистке, такие мощные арктические вторжения происходят в нашей стране в среднем раз в 4-5 лет. Однако сильно расстраиваться не стоит: холодный август сменится тёплым сентябрём. Его особенностью, по прогнозу синоптиков, станут неожиданно высокий для первого месяца календарной осени средний температурный фон и небольшое количество осадков.

Погода в сентябре 2020 в Москве

Необычным и особенно приятным будет начало осени в Москве. Здесь ожидается продолжительное влияние летней погоды. Поэтому сентябрь далеко не сразу проявит свой угрюмый характер.

По прогнозу синоптиков, вплоть до середины месяца столбики термометров будут показывать умеренные плюс 23-24, а небольшое похолодание возможно только во второй декаде месяца. Следует отметить, что метеорологические сводки заметно колеблются, давая такие показания: есть существенная вероятность, что тепло продлится до конца сентября.

Ближе к 20-м числам первого осеннего месяца воздух немного остынет до плюс 17, что позволит в спокойном и комфортном режиме продолжить размеренный отдых и сбор позднего урожая. Важно отметить и то, что начало осени будет сухим и безветренным: осадков практически не ожидается и первые традиционные осенние ливни прогнозируются не ранее, чем в начале октября.

Прогноз погоды на сентябрь 2020 в центральных регионах России

Неожиданно тёплым будет сентябрь в центральной части нашей страны, там синоптики прогнозируют стабильные плюс 22-25, тёплые дожди и уникальную, для комфортных прогулок, погоду.

Калужская и Брянская области не заметят наступления осени как минимум в первые две недели сентября: здесь погода будет сухой и практически безветренной. Удивительно, но синоптики обещают не просто тепло, а даже несколько по-настоящему жарких дней с общим климатическим фоном до плюс 30.

Аналогичный прогноз и для Владимирской области, в регионе прогнозируется до плюс 19 без каких-либо погодных потрясений. Ухудшение климатических условий в Центральной России ожидается в конце сентября, что проявится в резком падении температуры до плюс 12, в регион придут проливные дожди и осенние грозы.

Погода в сентябре 2020 в СПб

Погода для Петербурга, казалось бы, ничем не удивит постоянных жителей культурный столицы: пасмурное настроение города, ветер и плюс 15 – вполне банальны для региона в начале осени. И тем не менее город на Неве ожидаются свои сюрпризы и сентябрь здесь всё-таки будет особенным. Например, ожидает дефицит осадков и уверенные плюс 19-21 на столбиках термометров.

При этом жители Северной столицы и туристы не без удовольствия смогут отметить что лето не спешит покидать городские проспекты. В комфортных климатических условиях они смогут насладиться Бабьим летом, которое продлится не менее пяти-семи дней.

Полноценная осень, как и во всех остальных регионах Европейской России, ожидается ближе к концу месяца: пройдут проливные дожди, грозы, временами ожидается мокрый снег.

Прогноз погоды на сентябрь 2020 в Крыму

Отличительной особенностью сентября на российских курортах станет тёплый и очень комфортный «бархатный сезон». В частности, уютная во всех отношениях погода ожидается в Крыму: климатический фон на главном курорте России будет стабильным, хотя, например, в Ялте будет немного прохладнее, чем обычно – до плюс 25 днем и не более 14-15 ночью.

Зато Евпатория и Керчь будут радовать всех продолжением летнего тепла: без знойной и удушливой жары, но с минимумом осадков и отсутствием штормовых предупреждений. Столбики термометров покажут до плюс 28 днём и до 14 ночью.

Погода будет прекрасной для активного морского отдыха, учитывая большую популярность российских курортов в этом году, сама природа, как будто, дала туристам отсрочку на продолжение долгожданного отдыха.

В целом же, погода на юге России будет аналогичной с центральными и северо-западными регионами страны, где августовское тепло уверенно продержится почти до конца сентября.

Прогноз погоды на сентябрь 2020 в Сибири

А вот сибирякам повезёт чуть меньше. Последний летний месяц в Сибири завершится тёплой погодой. Зато сентябрь принесёт в регион прохладу и обильные осадки. Западные территории Сибири попадут под влияние грозового антициклона, который будет характеризоваться небольшим повышение привычной климатической нормы осадков, в то время как восточная часть останется пусть и немного прохладной, но сухой.

В первые две недели сентября температура не превысит отметки в плюс 18, ночью могут наблюдаться первые заморозки. Как и в Санкт-Петербурге, бабье лето посетит Сибирь не ранее 10 сентября и продлится не более семи дней. Далее произойдет заметное похолодание и показатели термометров опустятся до отметки в плюс 6, ночью могут быть первые заморозки и мокрый снег.