Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды: Россию ждёт особенный сентябрь

Москва, 09.08.2020
  • Прогноз погоды: Россию ждёт особенный сентябрь

MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Жара, которая все последние дни радовала россиян, вскоре отступит и на европейской части Русской равнины ощутимо похолодает. Согласно метеорологической статистке, такие мощные арктические вторжения происходят в нашей стране в среднем раз в 4-5 лет. Однако сильно расстраиваться не стоит: холодный август сменится тёплым сентябрём. Его особенностью, по прогнозу синоптиков, станут неожиданно высокий для первого месяца календарной осени средний температурный фон и небольшое количество осадков.

Погода в сентябре 2020 в Москве

Необычным и особенно приятным будет начало осени в Москве. Здесь ожидается продолжительное влияние летней погоды. Поэтому сентябрь далеко не сразу проявит свой угрюмый характер.

По прогнозу синоптиков, вплоть до середины месяца столбики термометров будут показывать умеренные плюс 23-24, а небольшое похолодание возможно только во второй декаде месяца. Следует отметить, что метеорологические сводки заметно колеблются, давая такие показания: есть существенная вероятность, что тепло продлится до конца сентября.

Ближе к 20-м числам первого осеннего месяца воздух немного остынет до плюс 17, что позволит в спокойном и комфортном режиме продолжить размеренный отдых и сбор позднего урожая.  Важно отметить и то, что начало осени будет сухим и безветренным: осадков практически не ожидается и первые традиционные осенние ливни прогнозируются не ранее, чем в начале октября.

Прогноз погоды на сентябрь  2020 в центральных регионах России

Неожиданно тёплым будет сентябрь в центральной части нашей страны, там синоптики прогнозируют стабильные плюс 22-25, тёплые дожди и уникальную, для комфортных прогулок, погоду.

Калужская и Брянская области не заметят наступления осени как минимум в первые две недели сентября: здесь погода будет сухой и практически безветренной. Удивительно, но синоптики обещают не просто тепло, а даже несколько по-настоящему жарких дней с общим климатическим фоном до плюс 30.

Аналогичный прогноз и для Владимирской области, в регионе прогнозируется до плюс 19 без каких-либо погодных потрясений. Ухудшение климатических условий в Центральной России ожидается в конце сентября, что проявится в резком падении температуры до плюс 12, в регион придут проливные дожди и осенние грозы.

Погода в сентябре 2020 в СПб

Погода для Петербурга, казалось бы, ничем не удивит постоянных жителей культурный столицы: пасмурное настроение города, ветер и плюс 15 – вполне банальны для региона в начале осени. И тем не менее город на Неве ожидаются свои сюрпризы и сентябрь здесь всё-таки будет особенным. Например, ожидает дефицит осадков и уверенные плюс 19-21 на столбиках термометров.

При этом жители Северной столицы и туристы не без удовольствия смогут отметить что лето не спешит покидать городские проспекты. В комфортных климатических условиях они смогут насладиться Бабьим летом, которое продлится не менее пяти-семи дней.

Полноценная осень, как и во всех остальных регионах Европейской России, ожидается ближе к концу месяца: пройдут проливные дожди, грозы, временами ожидается мокрый снег.

Прогноз погоды на сентябрь 2020 в Крыму

Отличительной особенностью сентября на российских курортах станет тёплый и очень комфортный «бархатный сезон». В частности, уютная во всех отношениях погода ожидается в Крыму: климатический фон на главном курорте России будет стабильным, хотя, например, в Ялте будет немного прохладнее, чем обычно – до плюс 25 днем и не более 14-15 ночью.

Зато Евпатория и Керчь будут радовать всех продолжением летнего тепла: без знойной и удушливой жары, но с минимумом осадков и отсутствием штормовых предупреждений. Столбики термометров покажут до плюс 28 днём и до 14 ночью.

Погода будет прекрасной для активного морского отдыха, учитывая большую популярность российских курортов в этом году, сама природа, как будто, дала туристам отсрочку на продолжение долгожданного отдыха.

В целом же, погода на юге России будет аналогичной с центральными и северо-западными регионами страны, где августовское тепло уверенно продержится почти до конца сентября.

Прогноз погоды на сентябрь 2020 в Сибири

А вот сибирякам повезёт чуть меньше. Последний летний месяц в Сибири завершится тёплой погодой. Зато сентябрь принесёт в регион прохладу и обильные осадки. Западные территории Сибири попадут под влияние грозового антициклона, который будет характеризоваться небольшим повышение привычной климатической нормы осадков, в то время как восточная часть останется пусть и немного прохладной, но сухой.

В первые две недели сентября температура не превысит отметки в плюс 18, ночью могут наблюдаться первые заморозки. Как и в Санкт-Петербурге, бабье лето посетит Сибирь не ранее 10 сентября и продлится не более семи дней. Далее произойдет заметное похолодание и показатели термометров опустятся до отметки в плюс 6, ночью могут быть первые заморозки и мокрый снег.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай наносит удар по ослабевшему доллару
    Падение стоимости доллара дает Китаю отличную возможность нанести сокрушительный удар по главному оружию геополитического противника
  2. США нашли «изящный» способ рефинансировать огромный госдолг
    США намерена рефинансировать старый долг новым займом под очень близкий к нулю процент. В этом и кроется изначально весь «секрет полишинеля», для чего одной рукой ФРС резко снизила «под кризис» до нуля и надолго процентные ставки, другой свободной рукой финансовая система США спешит элементарно перехватить взаймы как можно больше, и почти бесплатно
  3. Рубль и невидимая рука рынка: что стоит за обвалом национальной валюты?
    Падение курса рубля последовавшее за очередным заседанием ЦБ РФ, вызвало много разговоров, в том числе о девальвации. Однако главный фактор, влияющий на динамику рубля, остался неизменным
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама