В Белоруссии проходят президентские выборы

В Белоруссии, где сегодня проходят президентские выборы, в 08:00 по местному времени (совпадает с мск) открылись все участки для голосования.

Всего в ходе этой избирательной кампании образованы 5767 участков, из них 44 – за границей, в том числе на территории РФ (в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде), передаёт РИА Новости.

Также есть возможность голосования на дому для тех, кто по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не смогут прийти в помещение для голосования. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти в помещение для голосования не требуется. Голосование продлитя до 20:00.

Согласно информации ЦИК Белоруссии, итоговая явка за пять дней досрочного голосования составила 41,7%. В Минске – 33,40%, в Брестской области – 38,40%, в Витебской – 39,34%, в Гомельской – 54,44%, в Гродненской – 38,60%, в Минской – 39,66%, в Могилевской – 49,92%.

Напомним, на пост главы государства претендуют пять человек, в том числе действующий президент Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. Кроме того, в бюллетене ещё четыре фамилии: Светлана Тихановская (безработная супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел), Сергей Черечень (председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада»), Андрей Дмитриев (сопредседатель общественного объединения «Говори правду») и Анна Канопацкая (экс-депутат парламента).