В центре Минска протестующие начали возводить баррикады

В центре Минска протестующие начали сооружать баррикады из мусорных баков. Об этом передаёт агентство Sputnik Беларусь.

В свою очередь РИА Новости сообщает, что в эти минуты на площади Победы проходят стычки между протестующими и сотрудниками милиции. Силовики применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В свою очередь, митингующие зажигает файеры и бросает их в сторону силовиков. Со стороны стелы «Минск - город-герой» поднимается облако серого дыма и слышны громкие хлопки.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты в центре Минска. Среди протестующих есть раненые, они в крови. Пострадавшим оказывают помощь.

Напомним, по данным государственных exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко уверенно побеждает на президентских выборах в Белоруссии. За него отдали свои голоса 79,7% избирателей. Второе место по результатам опросов занимает Светлана Тихановская с результатом в 6,8%. При этом ЦИК Белоруссии утверждает, что за Лукашенко проголосовали более 82%.

Сегодня в Белоруссии проходили президентские выборы. На пост главы государства претендовали пять человек, в том числе действующий президент Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.

Кроме того, в бюллетене было ещё четыре фамилии: Светлана Тихановская (безработная супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел), Сергей Черечень (председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада»), Андрей Дмитриев (сопредседатель общественного объединения «Говори правду») и Анна Канопацкая (экс-депутат парламента).