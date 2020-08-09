Выборы в Белоруссии: появились первые данные exit poll

По данным государственных exit poll действующий глава государства Александр Лукашенко уверенно побеждает на президентских выборах в Белоруссии. За него отдали свои голоса 79,7% избирателей.

Второе место по результатам опросов занимает Светлана Тихановская с результатом в 6,8%, передаёт РИА Новости.

Напомним, сегодня в Белоруссии проходили президентские выборы. На пост главы государства претендовали пять человек, в том числе действующий президент Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.

Кроме того, в бюллетене было ещё четыре фамилии: Светлана Тихановская (безработная супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел), Сергей Черечень (председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада»), Андрей Дмитриев (сопредседатель общественного объединения «Говори правду») и Анна Канопацкая (экс-депутат парламента).