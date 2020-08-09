Выборы в Белоруссии: в голосовании приняли участие уже более 50% избирателей

По данным Центральной избирательной комиссии в голосовании на выборах президента Белоруссии проголосовали более 50% избирателей. Таким образом, выборы в Белоруссии состоялись, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

На пост главы государства претендуют пять человек, в том числе действующий президент Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. Кроме того, в бюллетене ещё четыре фамилии: Светлана Тихановская (безработная супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел), Сергей Черечень (председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада»), Андрей Дмитриев (сопредседатель общественного объединения «Говори правду») и Анна Канопацкая (экс-депутат парламента).