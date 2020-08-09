Вход/Регистрация Подписка

Выборы в Белоруссии: в Минске задержали ещё двух российских журналистов

Москва, 09.08.2020

В Минске задержали двух стрингеров, сотрудничавших с российским видеоагентством Ruptly. Как передаёт RT, журналисты не выходят на связь уже более 10 часов. Ранее стало известно о задержание трёх журналистов российского телеканала «Дождь».

По данным РИА Новости, которое ссылается на Telegram-канал «Дождя», «люди в штатском и в масках положили на асфальт и увели в неизвестном направлении» Василия Полонского, Владимира Роменского и Николая Антипова. Позже стало известно, что россияне находятся в одном из РУВД белорусской столицы.

«С их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси», – рассказал РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что журналисты телеканала «Дождь» были задержаны в Минске, так как у них отсутствовала аккредитация белорусских властей. 

«Теперь понятна причина того, что произошло, или то, что послужило основой для таких действий, - отсутствие аккредитации. Была необходима аккредитация, этой аккредитации не было», – цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, сегодня в Белоруссии проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют пять человек, в том числе действующий президент Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.

Кроме того, в бюллетене ещё четыре фамилии: Светлана Тихановская (безработная супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел), Сергей Черечень (председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада»), Андрей Дмитриев (сопредседатель общественного объединения «Говори правду») и Анна Канопацкая (экс-депутат парламента).

Избирательные участки закроются в 20:00 мск.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай наносит удар по ослабевшему доллару
    Падение стоимости доллара дает Китаю отличную возможность нанести сокрушительный удар по главному оружию геополитического противника
  2. США нашли «изящный» способ рефинансировать огромный госдолг
    США намерена рефинансировать старый долг новым займом под очень близкий к нулю процент. В этом и кроется изначально весь «секрет полишинеля», для чего одной рукой ФРС резко снизила «под кризис» до нуля и надолго процентные ставки, другой свободной рукой финансовая система США спешит элементарно перехватить взаймы как можно больше, и почти бесплатно
  3. Рубль и невидимая рука рынка: что стоит за обвалом национальной валюты?
    Падение курса рубля последовавшее за очередным заседанием ЦБ РФ, вызвало много разговоров, в том числе о девальвации. Однако главный фактор, влияющий на динамику рубля, остался неизменным
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама