Выборы в Белоруссии: в Минске задержали ещё двух российских журналистов

В Минске задержали двух стрингеров, сотрудничавших с российским видеоагентством Ruptly. Как передаёт RT, журналисты не выходят на связь уже более 10 часов. Ранее стало известно о задержание трёх журналистов российского телеканала «Дождь».

По данным РИА Новости, которое ссылается на Telegram-канал «Дождя», «люди в штатском и в масках положили на асфальт и увели в неизвестном направлении» Василия Полонского, Владимира Роменского и Николая Антипова. Позже стало известно, что россияне находятся в одном из РУВД белорусской столицы.

«С их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси», – рассказал РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что журналисты телеканала «Дождь» были задержаны в Минске, так как у них отсутствовала аккредитация белорусских властей.

«Теперь понятна причина того, что произошло, или то, что послужило основой для таких действий, - отсутствие аккредитации. Была необходима аккредитация, этой аккредитации не было», – цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, сегодня в Белоруссии проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют пять человек, в том числе действующий президент Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.

Кроме того, в бюллетене ещё четыре фамилии: Светлана Тихановская (безработная супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел), Сергей Черечень (председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада»), Андрей Дмитриев (сопредседатель общественного объединения «Говори правду») и Анна Канопацкая (экс-депутат парламента).

Избирательные участки закроются в 20:00 мск.