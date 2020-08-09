Выборы в Белоруссии: в Петербурге образовалась очередь из голосующих

Большая очередь выстроилась у отделения посольства Белоруссии в Санкт-Петербурге для голосования на выборах президента республики.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, в здании расположен участок для голосования, куда пускают по одному человеку.

Среди пришедших отдать свой голос, в основном, молодежь, а также люди среднего возраста. При этом полицейские у входа проводят выборочный досмотр вещей. Водители проезжающих автомобилей приветствуют очередь гудками.

Всем голосующим выдают маски. У входа на участок дежурит инициативная группа независимых наблюдателей.

Напомним, в Белоруссии, где сегодня проходят президентские выборы, в 08:00 по местному времени (совпадает с мск) открылись все участки для голосования.

Всего в ходе этой избирательной кампании образованы 5767 участков, из них 44 – за границей, в том числе на территории РФ (в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде).

На пост главы государства претендуют пять человек, в том числе действующий президент Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. Кроме того, в бюллетене ещё четыре фамилии: Светлана Тихановская (безработная супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел), Сергей Черечень (председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада»), Андрей Дмитриев (сопредседатель общественного объединения «Говори правду») и Анна Канопацкая (экс-депутат парламента).