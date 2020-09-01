Акции дня: НЛМК кует пока горячо

Бумаги Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) пользуются повышенным спросом на фоне улучшающегося положения в ряде рейтингов. За дневную сессию во вторник акции компании подорожали на +4,08% до 160,78 рублей за акцию.

Компания BCS Global Markets (BCS GM) добавила акции

«Новолипецкого металлургического комбината» в дивидендную корзину «Топ-5 акций компаний РФ» на ближайшие 12 месяцев 10,2% по сценарию M2M. Причиной стало улучшение фундаментальных характеристик рынка стали. Также НЛМК улучшил позиции в рейтинге инвестиционной компании «Атон» с «нейтрально» до «выше рынка». Кроме того, основной бенифициар «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин с состоянием в 19,6 млрд долларов занял третье место в рейтинге богатейших россиян по версии Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии во вторник вырос на +0,30% до 2975 пункта, индекс РТС поднялся на +0,06% до 1274,5 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:59 мск составила 45,85 долларов за баррель (+1,26%). Российская валюта укреплялась – 73,57 рублей за доллар