Amazon получил разрешение доставлять посылки дронами

Как сообщает Amazon, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании разрешение развозить заказы на территории Соединенных Штатов при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛФ или дронов). IT-гигант, штаб-квартира которого располагается в Сиэтле, уже давно работает над системой доставки заказов дронами. Главное достоинство Prime Air, конечно, высокая скорость.

«Получение лицензии является важным шагом на пути к запуску Prime Air, которая со временем будет доставлять посылки нашим клиентам по воздуху во всех уголках земного шара,- приводит AFP слова вице-президента Amazon Дэвида Карбона.- Она свидетельствует о том, что FAA доверяет системе безопасности Amazon. Мы продолжим развивать и улучшать наши технологии, чтобы полностью интегрировать доставку дронами в воздушное пространство. Мы намерены плотно сотрудничать с FAA и регуляторами других стран, чтобы выполнить нашу задачу – доставлять заказы в течение 30 минут».

Amazon, считающийся одним из первопроходцев в области интернет-магазинов, не первым получил разрешение на доставку заказов по воздуху. Его опередили ряд компаний. Например, в конце прошлого года такую лицензию получила американская компания по доставке грузов UPS. В заявлении, сделанном после получения разрешения от FAA, UPS сообщила, что количество беспилотных летательных аппаратов не ограничено.

Воздушной доставкой посылок и товаров занимается сейчас немало компаний, начиная от новых стартапов и заканчивая гигантами IT-сектора, например, компанией Alphabet, которой принадлежит Google. Можно без особого риска ошибиться прогнозировать, что пандемия новой вирусной инфекции добавит доставке заказов дронами популярности.

В прошлом году FAA зарегистрировала в качестве авиаперевозчика Wing, дроновый проект холдинговой компании Alphabet. Первые посылки по воздуху компания доставила еще в 2014 году. Произошло это в Австралии. Дрон привез фермерам посылку со средствами первой помощи, водой, конфетами и кормом для собак. Через два года дроны Wing уже развозили буррито студентам в Виргинии.