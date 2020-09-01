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Чистая прибыль МКБ за первое полугодие 2020 г. выросла в четыре раза до 9,1 млрд рублей

Москва, 01.09.2020

Московский кредитный банк подвел финансовые итоги первого полугодия 2020 года. По данным отчета, чистая прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в четыре рада до 9,1 млрд рублей.

Как отмечается, рост показателя обусловлен значительным увеличением чистых процентных доходов, а также положительным эффектом от операций с ценными бумагами во втором квартале 2020 года. Так, чистые процентные доходы за первые шесть месяцев выросли на 44,5% до 27,5 млрд рублей, в том числе на фоне увеличения процентных доходов по кредитам корпоративным клиентам и долговым ценным бумагам.

Совокупный кредитный портфель вырос на 12% до 929 млрд рублей. При этом розничный кредитный портфель составил 116,6 млрд рублей (+6,1%), росту способствовал повышенный интерес клиентов к ипотеке и автокредитам. Корпоративный портфель увеличился до 812,5 млрд рублей (+12,9%) преимущественно за счет новых выдач и переоценки валютной части портфеля на фоне ослабления рубля. Чистый процентный доход увеличился на 8% до 14,6 млрд рублей. Общий объем средств клиентов увеличился на 5,7% до 1,4 трлн рублей. Объем обязательств составил 2,5 трлн рублей (+14,6%).

Чистая прибыль от операций с ценными бумагами выросла до рекордных для банка 8,6 млрд рублей.  Это произошло благодаря взвешенной стратегии в управленит ликвидностью и своевременному решению по наращиванию портфеля облигаций, отметили в банке. При этом прибыль на акцию МКБ на Мосбирже составила 0,25 рублей.

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