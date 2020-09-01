Европе грозит дефицит стратегического сырья

Зависимость европейских стран от импорта критически важных материалов и сырья угрожает подорвать развитие критических отраслей промышленности и сделать блок уязвимым перед Китаем и другими странами, богатыми природными ресурсами. О высоком дефиците сырья и материалов, используемых для изготовления стратегически важных батарей и оборудования для производства возобновляемой энергии и о том, что это будет угрожать выполнению задачи сделать Евросоюз климатически нейтральным к 2050 году, говорится в докладе Еврокомиссии, который будет опубликован на этой неделе.

Еврокомиссар по промышленности Тьерри Бретон считает, что эра, когда наивная Европа могла рассчитывать на то, что ее интересы будут защищать другие, осталась в прошлом.

«Пандемия раскрыла зависимость Европы от определенных материалов, стратегического сырья и критически важных цепочек поставок,- цитирует его Financial Times.- Эра умиротворяющей и наивной Европы, которая могла надеяться на то, что ее интересы будут защищать другие, закончилась».

В Брюсселе подсчитали, что для выполнения задачи стать через 30 лет климатически нейтральной Европе потребуется уже к 2030 году в 18 раз больше лития и в 5 раз больше кобальта, чем сейчас. К 2050 г. согласно расчетам лития потребуется уже в 60 раз больше, а кобальта – в 15.

В ЕС регулярно составляют и обновляют список критически важных материалов. В списке 2017 г. их было 27, а в списке 20-го года – уже 30. В список добавлены четыре металла и исключен газ гелий.

Среди новичков, например, боксит, содержащая алюминий руда, и титан, которые очень широко применяются в аэрокосмической промышленности. Эти материалы также, как 93% магния, поставляет в Европу Китай.

Из Бразилии в ЕС поступает 85% ниобия, необходимого для производства стальных сплавов, из которых изготавливаются, например, авиадвигатели и многое другое. 98% бората, широко применяемого во многих отраслях промышленности, включая нефтяную, импортируются из Турции, отношения с которой у Союза сейчас сильно оставляют желать лучшего.

Зависимость от Китая в материалах для производства батарей наиболее ясно видна на примере графита, 65% которого добывается в Поднебесной. На прошлой неделе норвежская компания Elkem заявила о планах построить в норвежском местечке Хероя первую на континенте графитовую фабрику.

Или взять, к примеру, еще один очень важный химический элемент, металл литий. Большую часть содержащих литий руд добывают в Австралии и Китае, а выделяют и очищают его почти весь в КНР. Конечно, имеются месторождения и в Старом Свете: в Испании и Португалии, а также в Сербии, но все проекты по их добыче начнут работать не ранее, чем через два-три года.

Более 70% кобальта импортируется в Европу из Демократической Республики Конго. Причем, св. 10% из них добываются вручную, часто детьми.

Компания Terrafame намерена открыть обогатительную фабрику в Финляндии, но она сможет давать лишь 800 тонн кобальта, но это менее 0,6% от рынка, составляющего 140 тыс. тонн.

Конечно, Евросоюз не сидит, сложа руки. Европейский инвестиционный банк (EIB), к примеру, пообещал инвестировать в развитие производства батарей в Европе 1 млрд евро.

«Европа может уменьшить импортную зависимость,- говорит аналитик консалтинговой фирмы Benchmark Mineral Intelligence Энди Лейланд,- и развивать внутреннюю добычу, но очень маловероятно, что она (Европа) сможет стать самодостаточной в производстве этих материалов, критически важных для изготовления батарей».

Еврокомиссия планирует создать организацию, которую можно считать чем-то вроде европейского сырьевого союза. На первом этапе его приоритетом, скорее всего, будет обеспечение надежного экспорта редкоземельных металлов и элементов, используемых в магнитах. Его деятельность предполагается финансировать исключительно из европейских источников.

Еще одно направление деятельности Еврокомиссии, направленной на ослабление зависимости поставок стратегического сырья – рост его добычи на территории континента. Для этого планируется задействовать спутники из проекта глобального мониторинга окружающей среды и безопасности «Коперник», при помощи которых, надеются в Брюсселе, в Европе удастся находить новые месторождения полезных ископаемых.

Акцент на расширение добычи стратегического сырья делает не только Брюссель, но и практически все европейские страны, входящие в Евросоюз. Однако здесь возникают сложности с европейскими «зелеными», авторитет которых на континенте в последние годы резко вырос и которые очень критически относятся к крупным горнодобывающим проектам, не без оснований опасаясь, что они будут разрушать окружающую среду.