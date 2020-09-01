Хорошая новость: обанкротиться стало проще

1 сентября в России вступили в силу поправки в закон "О банкротстве". Теперь граждане, которые намерены подать заявление о банкротстве, могут стать ими во внесудебном порядке – без участия суда и финансового управляющего. «Организовать» всю процедуру сможет МФЦ, который в течение одного дня проверит сведения о возвращении исполнительного документа взыскателю, а также данные о наличии иных исполнительных производств в отношении гражданина.

На внесудебное урегулирование долгов может рассчитывать гражданин, размер обязательств которого перед кредиторами составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. В указанную сумму не должны входить никакие имущественные или финансовые санкции: штрафы, пени, проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды и иные. В отношении должника также должно быть окончено исполнительное производство в связи с отсутствием у него имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Внесудебное банкротство будет длиться полгода, на данный период вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, указанных в заявлении должника, а также – об уплате обязательных платежей. Кроме того, прекращается начисление неустоек и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина.

Главная сложность, полагает руководитель направления «банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков, заключается в том, что сумма долга для процедуры внесудебного банкротства не должна превышать 500 тысяч рублей. Это мало, на что сейчас указывают и сами авторы законопроекта. Как считает юрист, верхний порог суммы долга, по которому возможно "упрощенное" банкротство, должен быть не ниже 700-800 тысяч рублей, потому что только в этом случае механизмом сможет воспользоваться большинство должников. А у большинства лиц, у которых есть реальные риски личного банкротства, сумма долга даже в регионах значительно выше, отмечает юрист.

Олег Пермяков уверен, что в обозримом будущем появятся инициативы, направленные на повышение этого порога, но для этого должно пройти время, чтобы появилась статистика. И если она покажет, что механизм не востребован, тогда его будут менять.

Второй момент – особая, исключительная роль приставов, продолжает эксперт. Его важность вытекает из того, что внесудебное банкротство возможно по факту прекращения исполнительного производства по долгам физлица, то есть пристав должен выдать заключение, что никаких активов у должника, на которые можно было бы обратить взыскание, нет.

Это формальный документ в подавляющем большинстве случаев, говорит юрист, но его получение до сих пор должным образом не автоматизировано, электронный документооборот в этой сфере еще далек от совершенства. Сейчас нагрузка на приставов высокая. В Москве, например, в приемные дни к приставу выстраиваются очереди в 40 человек и более. Но именно его мнение относительно наличия или отсутствия имущества у должника – решающее. По хорошему, на исполнительное производство должно уходить от 1 до 3 лет, но в рамках внесудебного банкротства это, безусловно, слишком большие сроки. Так что по факту пристав будет просто просматривать остатки по банковским счетам должника, Росреестр на предмет имущества, не обремененного ограничениями и базы ГИБДД на предмет наличия или отсутствия автотранспорта.

Понятно, говорит Олег Пермяков, что при таком поверхностном взгляде, спрятать от него можно будет что угодно, а это чревато злоупотреблениями правом со стороны потенциальных банкротов. «Не могу сказать, что злоупотреблений нет сейчас, но, надо полагать, будет еще больше. Обратная сторона заключается в том, что пристав может попросту отказаться завершить исполнительное производство и выдать соответствующий документ по каким-то своим причинам и соображениям. Как уже было сказано, исполнительное производство может длиться годами», – отмечает юрист.

Третий момент, продолжает он, – механизм не полностью отвечает интересам кредиторов. Как уже было сказано, при столь поверхностном изучении состояния должника, по факту кредиторам предлагается просто смириться с мнением пристава и простить должнику списанный долг. Можно, конечно, обратиться в суд и попытаться оспорить, но, скорее всего, судья просто укажет на нормы закона и посоветует обратиться в Конституционный суд. По сути, заключает Олег Пермяков, в нынешнем виде механизм внесудебного банкротства предполагает должникам принцип "взять кредит и не платить".

Вступление в силу новых поправок в закон «О банкротстве» выглядит своевременным на фоне высокой закредитованности граждан, которую усугубил удар по экономике, вызванный пандемией COVID-19, считает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Несмотря на заявления министра труда и социальной защиты Антона Котякова о том, что в августе число нанятых граждан превысило число уволенных, ухудшение ситуации на рынке труда в течение марта-июля с ростом безработицы с 4,7% до восьмилетнего максимума в 6,2% и падением реальных располагаемых доходов населения, которое по оценкам ВШЭ по итогам года составит 6,5%, поставили многих заемщиков в ситуацию, когда они не в состоянии выполнять свои обязательства. Усугубило эту ситуацию и изменение политики банков и МФО по выдаче новых кредитов/займов. По данным НРА, около 4 миллионов россиян в течение второго квартала столкнулись с отказом МФО в выдаче нового займа.

С 1 сентября таким лицам станет доступен внесудебный порядок признания себя банкротами, что позволит освободиться от штрафов и пени и спустя полгода полностью избавиться от долгового бремени - после завершения процедуры банкротства при условии отсутствия средств либо имущества, которое может быть реализовано. Ранее для этого пришлось бы идти в арбитражный суд, платить госпошлину и искать возможности для выплаты вознаграждения финансовому управляющему. Теперь достаточно просто подать заявление в МФЦ. Определенный плюс в этом есть и для банков, говорит эксперт, так как они смогут быстрее списать безнадежную задолженность и тем самым высвободить резервы, что позволит им поддержать нормативы достаточности капитала.

Инициатива разгрузит и суды, добавляет Павел Уткин: за первое полугодие 2020 года число признаний банкротств физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, возросло на 47,2% до 42,7 тысяч. (отметим, что всего по итогам 2019 года было 68 980 случаев). Во втором полугодии можно, как минимум, ожидать поддержания высоких темпов первой половины года, как по причине «вызревания» «плохих долгов», так и в силу большего фокуса судов на корпоративные банкротства до этого. Позитивный эффект поправок появится и в экономике, уверен юрист: для граждан подобный поворот событий может стать стимулом для начала новой жизни, поиска работы, а полученные доходы будут идти на потребление, а не на уплату процентов по безнадежным кредитам.

Выше отмечалось, что планка в 500 тыс. рублей даже для регионов низковата. Но есть еще проблема нижнего порога.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский полагает, что данное нововведение – большая уступка регионам. Ранее о своей несостоятельности гражданин мог заявить только при общих долгах более полумиллиона, что для многих частей страны – слишком много. Нужно помнить, говорит он, что зарплаты, доходы и уровень жизни в глубинке существенно отличаются от Москвы, Петербурга и других экономических центров государства, поэтому если задавать вопрос об актуальности этого нововведения и будет ли оно пользоваться спросом, то ответ будет однозначный – будет и довольно существенным. Так, по статистике, наибольшее количество банкротств на территории России на 100 тысяч человек происходят в Калмыкии, Пензенской и Вологодской областях – 112, 111 и 101 человек соответственно.

Однако рост внесудебных банкротств произойдет не в этом году, считает аналитик. Дело в том, что люди по своей природе консервативны и к использованию подобных инструментов приходят спустя определенное время. Если в 2015 году к механизму признания несостоятельности прибегнуло и было признано 870 человек, то в 2019 году – почти 69 тысяч, а в этом году их будет порядка 100 тысяч. А в 2021 году, с учетом поправок, количество случаев несостоятельности может легко дойти до 200 тысяч.

Такое количество банкротов среди физлиц и ИП однозначно негативно скажется на предпринимательском климате – слишком много потерь понесут ряды малых бизнесменов, особенно с учетом пандемии. Так что, говорит Алексей Кричевский, если смотреть с точки зрения решения финансовых проблем граждан и, в определенной степени, их «обнуления», такое нововведение, безусловно, пойдет на пользу, сбрасывая «хомут» с людей. Но проблема здесь глубже – в катастрофически скромных доходах населения на периферии, в финансовой неграмотности людей, в отсутствии внимания власти к этой проблеме. Возможно, массовые процессы по банкротству заставят задуматься о том, что не все так безоблачно, как рисуется Росстатом, предполагает он.