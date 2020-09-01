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Китай опять вытаскивает мировую «нефтянку»

Москва, 01.09.2020
#Нефть
#Рост Китая
#Экономика
  • Китай опять вытаскивает мировую «нефтянку»

AP/TASS

Похоже, ралли на нефтяных рынках прошлой недели продолжится и на этой, хотя и не такое энергичное. Высоким ценам на «черное» золото за баррель больше всего сейчас помогает высокий спрос на него в Поднебесной. Кроме Китая, способствовали росту цен на нефть на прошлой неделе и Соединенные Штаты. Вернее, их ослабевшая валюта. Трейдеры также ждали августовско-сентябрьского снижения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,15 млн б/с. К этим факторам добавились и последствия урагана «Лаура» 4-й категории в Мексиканском заливе, затронувший 84% производства нефти в регионе и убравший с рынка приблизительно 1,7 млн б./c. Прекратили работу почти половина платформ (310 из 643) и девять нефтеперерабатывающих заводов, составляющих 15% перерабатывающих мощностей США. В результате цена барреля нефти марки Brent превысила 46 долларов.

Продолжает влиять на ситуацию на нефтяных рынках и Индия, в которой три дня кряду фиксировалось ок. 79 тыс. новых случаев заражения Covid-19. Вспышки эпидемии, также зафиксированные во Франции и Великобритании, вызвали опасения новых карантинов.

Высокий спрос на нефть в Китае, однако, оказался сильнее этих негативных факторов. Пекин на прошлой неделе подтвердил приверженность к выполнению первой фазы торгового соглашения с США. В июле спрос на нефть в КНР вырос на 16,7% и составлял 14,16 млн б/с. Столь высокий спрос говорит, в первую очередь, о стабильности восстановления китайской экономики.

Июльский спрос на нефть в этом году превысил даже спрос в июле 2019 г., составлявший 12,83 млн б/с. Кроме этого, спрос оказался на 2,02 млн б/с выше, чем прогнозировали специалисты.

Специалисты считают, что рост спроса в сентябре замедлится. Здесь следует помнить недавнее заявление Дели о прекращении импорта нефти в Китае. Это означает, что китайским НПЗ будет трудно искать покупателей на излишки нефтепродуктов.  

С другой стороны, новых рекордных высот достигли в июле закупки Пекином американской нефти, которые, очевидно, будут расти и в августе-сентябре благодаря первой фазе торгового соглашения между США и КНР. Китай, напомним, пообещал по нему купить у США энергопродуктов на 25,3 млрд долларов. Потенциал для роста закупок большой, потому что сейчас китайцы импортируют американской нефти лишь на 3 млрд долларов.

США являются четвертым по объемам поставщиком нефти в Китай с 863 тыс. б/с в июле, что почти в 6 раз больше, чем в июне; после Саудовской Аравии (1,26 млн б/с), Ирака (1,36 млн б/с) и России (1,73 млн б/с). Всего в июле Китай покупал 12,08 млн б/с.

В мае-июне экспорт нефти в Китай Эр-Рияда, традиционно самого крупного поставщика нефти в КНР, достиг 2,16 млн б/с. Однако Aramco сама сократила поставки нефти в Азию на 10-30%, подняв на нее цены, что привело к сокращению доли королевства на нефтяных рынках.

О росте спроса на нефть и нефтепродукты рапортует и Управление энергетической информации» (64%) EIA. Однако эти новости особенно не повлияли на рынки. На прошлой неделе EIA объявило о снижении запасов нефти в США на 4,7 млн б до 507,8 млн б. Запасы бензина тоже снизились на 4,6 млн б до 239,2 млн б. Общий импорт нефти Америкой снизился на 1,041 млн б/с благодаря росту ее экспорта. На основе данных EIA аналитики OilPrice подсчитали, что спрос на нефть в США снизится на 0,815 млн б/с до 17,265 млн б/с. На прошлой неделе вновь сократилось число буровых установок в США – на 3 до 180. Что же касается добычи самой нефти американскими нефтяниками, то она совсем немного выросла - на 0,1 млн б/с т сейчас составляет 10,8 млн б/с.

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