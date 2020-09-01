Курс доллара: рубль пойдет на разворот

Последний день календарного лета этого года рубль завершил снижением к основным резервным мировым валютам. Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллар составил 74,38 руб., что на 36,25 коп. выше уровня торгов пятницы. Ещё больше подорожал евро – курс единой валюты ЕС составил 80,90, прибавив сразу 81,75 коп.

По мнению большинства экспертов, рубль возобновил падение в обеих парах из-за того, что игроки закрывали накануне вечером позиции на фоне негативной динамики мировых торговых площадок, снижающихся в рамках фиксации прибыли в конце лета.

При этом, инвесторы продолжают надеяться на продолжение стимулирующих мер мировых регуляторов, прежде всего американского.

Напомним, на прошлой неделе глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что новая стратегия ФРС допускает подъём инфляции выше 2%. Кроме того, Пауэлл допустил, что уровнем центробанка США будет «средняя инфляция в 2%». Также он пообещал, что регулятор начнёт проводить комплексный анализ стратегии ориентировочно раз в пять лет.

Прогноз экспертов по курсу доллара

Арсений Дадашев из Академии управления финансами и инвестициями заявил, что несмотря на то, что к вечеру рубль немного просел, его курс в течение почти всего дня поддерживали рост цен на «чёрное золото» и слабость доллара. Однако устойчивому росту мешает политическая неопределенность, в том числе в Белоруссии.

Кроме того, дальнейший подъём нефти сорта Brent под большим вопросом, так как ослабление урагана в Мексиканском заливе восстановит добычу сырья в этом регионе.

«Но в перспективе ближайших дней мы всё-таки считаем, что у рубля будут шансы вновь развернуться к доллару и евро или хотя бы сохраниться на нынешних позициях», – отметил Дадашев.

Аналитики «Альфа-Банка» также считают, что курс рубля может укрепиться. По их мнению, после двух месяцев ослабления национальная валюта в сентябре должна пойти в рост.

«Конечно, этот рост будет не такой значительный, как хотелось бы, но мы всё-таки ждём укрепление рубля на фоне сильного роста на 1,0% до 74,02 за последнюю неделю», – предположили эксперты.

При этом аналитики «Альфа-Банки» пояснили, что слабость российской валюты, которая наблюдалась в летний период, была вызвана совокупностью целого ряда факторов.

«Это и цикл понижения ставки ЦБ РФ, и сезонный пик дивидендных выплат, и геополитические волнения. На ближайшую перспективу, а возможно даже и в длинную мы ожидаем, что курс рубля начнёт восстанавливаться реагируя на обновленную политики американского регулятора в области инфляции, а также благодаря дорожающей нефти», – резюмировали они.

Эксперты Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB тоже ждут укрепления рубля на начавшейся неделе.

«Мы ждём, что это будет уровень 73,0 руб.», – подчеркнули они, не став делать обоснование столь оптимистичного прогноза, но спрогнозировав при этом устойчивые позиции нефтяных котировок, цены на которые, по их мнению, должны удержаться в диапазоне 46,0-47,0 долл. за баррель марки Brent.

Между тем, Гельды Союнов из УК «Промсвязь», напомнив, что последняя торговая сессия лета 2020 на валютном рынке началась с укрепления рубля, отметил, что национальной валюте сложно оставаться стабильной, учитывая геополитические факторы. В этой связи он считает, что сегодня российская валюта в паре с долларом будет находиться в коридоре 74,00-75,00.