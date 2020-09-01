Вход/Регистрация Подписка

На Украине трудоустроился бывший спецпредставитель США в этой стране

Москва, 01.09.2020

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер получил должность в совете директоров украинской транспортной компании BGS Rail и должность советника в европейской материнской компании Avia Solutions Group. Украинская компания, куда устроился работать бывший американский дипломат, специализируются на грузоперевозках железнодорожным транспортом.

Курт Волкер представлял интересы Соединенных Штатов на Украины с 2017 по в 2019 год. Волкер подал в отставку на фоне громкого скандала о якобы имевшем место давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Скандал привел к началу процедуры импичмента Дональда Трампа, а Волкер фактически принял сторону демократов, требовавших отстранения президента США от занимаемой должности. С момента вынужденной отставки Волкера с поста специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины, должность остается вакантной.  

Это не первый случай трудоустройства не по специальности на Украине влиятельных американцев. В 2014 году сын вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден, не имевший соответствующих профильных знаний, получил должность в украинской газодобывающей компании Burisma Holdings.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Основатель Huawei заявил о переводе инвестиций из США в Россию
    Кроме перенаправления инвестиций в другие страны, в планах Huawei по преодолению нынешнего кризиса, пишет Financial Times, также уделять больше внимания и сил «облачному» бизнесу
  2. По ипотеке начали расти дефолты
    Количество выданных ипотечных кредитов в России выросло на 20% в годовом сопоставлении, сообщил вчера профильный вице-премьер на высоком совещании. Для отчета перед президентом такие данные хороши, но аналитики указывают и на другую сторону ипотечной «луны»
  3. Евро готовится к мощному прыжку
    Мощное возрождение общеевропейской валюты дает основания европейцам и не только им говорить о появлении «короля евро».
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама