На Украине трудоустроился бывший спецпредставитель США в этой стране

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер получил должность в совете директоров украинской транспортной компании BGS Rail и должность советника в европейской материнской компании Avia Solutions Group. Украинская компания, куда устроился работать бывший американский дипломат, специализируются на грузоперевозках железнодорожным транспортом.

Курт Волкер представлял интересы Соединенных Штатов на Украины с 2017 по в 2019 год. Волкер подал в отставку на фоне громкого скандала о якобы имевшем место давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Скандал привел к началу процедуры импичмента Дональда Трампа, а Волкер фактически принял сторону демократов, требовавших отстранения президента США от занимаемой должности. С момента вынужденной отставки Волкера с поста специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины, должность остается вакантной.

Это не первый случай трудоустройства не по специальности на Украине влиятельных американцев. В 2014 году сын вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден, не имевший соответствующих профильных знаний, получил должность в украинской газодобывающей компании Burisma Holdings.