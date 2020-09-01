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Норвегия намерена добывать нефть на крайнем севере

Москва, 01.09.2020
#Нефть
#Арктика
#Экономика
  • Норвегия намерена добывать нефть на крайнем севере

Лев Федосеев/ТАСС

В Норвегии закончилось общественное обсуждение планов правительства по освоению девяти новых месторождений нефти далеко к северу от полярного круга. По мнению специалистов, эти месторождения можно считать рискованными как в отношении сохранности окружающей среды, так и в отношении коммерческой выгоды. Решение добывать нефть так далеко за полярным кругом может также испортить отношения северного королевства с другими странами, которые являются участниками Шпицбергенского трактата, отметившего, кстати, в начале этого года столетний юбилей. Этот международный договор определяет международно-правовой статус архипелага Шпицберген и регулирует экономическую и иную деятельность в окружающих его водах.

По мнению профессора норвежского университета Агдера Илан Кельмана, безопасная добыча нефти в Арктике невозможна в принципе. По крайней мере, невозможна сейчас, потому что этот регион несмотря на существенные изменения климата в последние годы остается очень тяжелым для человека.

В открытом письме правительству Норвегии Всемирный фонд дикой природы (WWF), Гринпис и организация «Природа и молодежь» напоминают, что во всех 24 предыдущих нефтяных разрешениях, выданных в 2002-19 гг., правительство разрешало добычу нефти в тех районах, против которых решительно выступало правительственное агентство, отвечающее за сохранность Арктики.

Кельман, например, считает, что пока нет эффективной технологии борьбы с разливами нефти в условиях Арктики, нет даже смысла говорить о добыче нефти в северных широтах.

Парламент королевства более тридцати лет назад открыл для нефтяников почти все Баренцево море, за исключением его юго-восточной части. Работы в этой части моря были разрешены в 2013 году после подписания с Россией соглашения о морских границах в регионе.

Согласно Шпицбергенскому трактату, подписанному 46 государствами, архипелаг Шпицберген принадлежит Норвегии, но с некоторыми оговорками. Так, договор регулирует вопросы милитаризации островов и разрешает всем подписантам коммерческую деятельность в его водах. Правда, последним пунктом пока пользуются лишь Норвегия и Россия.

Не удивительно, что решение о добыче нефти на крайнем севере может ухудшить отношения с Москвой, для которой этот регион имеет очень большую стратегическую важность. В последние годы Россия модернизировала свой северный атомный подводный флот и усилила военное присутствие на расположенном недалеко от Шпицбергена архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Последний срок подачи заявок на разработку месторождений нефти на крайнем севере – начало 2021 года. В Осло предполагают, что вскоре после тендера начнутся работы.

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