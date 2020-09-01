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Интернет-покупки в иностранных магазинах могут стать дороже

Москва, 01.09.2020
Предложение «Деловой России» приравнять «платежные данные к персональным», дабы защитить личные данные россиян от иностранных коммерсантов, если и оправдано, то не тем, чем его объясняют.
#Лоббизм
#закон о персональных данных
#Безопасность
#Расчеты и платежи
#Экономика
  • Интернет-покупки в иностранных магазинах могут стать дороже

"Деловая Россия" намерена защитить россиян, делающих покупки в иностранных интернет-магазинах, а заодно - и интересы трех десятков российских компаний

Фото: Тамара Ларина

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, согласно которым платежные данные россиян приравниваются к персональным. В организации, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо, объясняют его появление стремлением защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах. 

По данным авторов законодательной инициативы, на сегодняшний день на зарубежные покупки приходится около 30% всех транзакций по банковским картам жителей России, а их общая сумма превышает 300 млрд руб. Передаваемые зарубежным продавцам при совершении всей этой массы покупок данные не защищены из-за пробелов в законодательстве, сетуют в «Деловой России», поскольку трансграничные платежи не попадают под действие закона «О национальной платежной системе».

Ну, а если они подпадут под этот закон? Тогда, согласно данной инициативе, платеж пойдет через российский платежный шлюз, он и станет держателем платежных данных.

Не очень понятно, правда, точно ли появление на пути данных российского шлюза убережет их от пытливых глаз иностранных коммерсантов. В конце концов, они должны знать ФИО покупателя/получателя и адрес доставки.

У этого предложения есть и финансовый аспект. За свои за свои услуги шлюзы берут комиссию, 0,2–0,5%. Эти средства Россия сейчас «фактически дарит», говорится в документе «Деловой России». Таким образом,  если правительство даст ему ход в виде законопроекта, и Дума его одобрит, эту комиссию станут собирать российские шлюзы . Их, по данным газеты, в стране около 30.

Конечно, деятельность общественных организаций и состоит в лоббизме интересов российского бизнеса. Но использование для этого модной паранойи перед западными охотниками за нашими данными (скрываемыми, скажем, покупательницей модной одежды Любой Петровой из Соликамска, и другими гражданами) наряду с одобрением (хороший креатив) вызывает, честно говоря, и иронию.

Инициатива о приравнивании платежных данных россиян к персональным – интересна, но не может стать панацеей от утечки данных граждан, полагает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. Большинство данных пропадает не при транзакциях за рубеж (хотя здесь тоже велик риск кражи информации о ФИО, карте и месте жительства покупателя), а при утечках данных из банков и с гаджетов клиентов. Также люди зачастую бывают введены в заблуждение звонками от мошенников, и самостоятельно называют данные карты, секретную информацию и даже остаток на счету. 

Чтобы тщательнее защищать возросший объем данных, придется регистрировать в России дополнительные платежные шлюзы, оснащать их техникой, а банкам – покупать дополнительные гаджеты для хранения платежной информации. Все это, уверен Павел Сигал, приведет к росту стоимости транзакций для клиентов.

Предложение «Деловой России» продиктовано ни чем иным кроме как заботой о финансовом благополучии сограждан, уверен совладелец инвестиционно-девелоперского холдинга Styness Максим Лалакин. Правда, обращает внимание он, комиссия при платеже, скорее всего, ляжет на покупателей, вряд ли зарубежные площадки захотят платить. 

Даже если новый закон обяжет их это сделать, то все издержки так или иначе лягут на покупателей и будут заложены в цену товара, уверен Максим Лалакин. По его мнению, этот вопрос необходимо детально обсудить как с представителями банковской системы нашей страны, так и с гигантами мировой онлайн-торговли, на которые приходится львиная доля всех покупок россиян.  Если с гигантами удастся договориться, то всем остальные примут правила игры.

В целом, признает член генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов, критика данного предложения имеет под собой некоторые основания. Защита персональных данных на зарубежных площадках уже регламентирована действующим законодательством, и, например, крупнейшие соцсети находятся в постоянном диалоге с российскими властями по этим вопросам. Камень преткновения же здесь именно в том, стоит ли считать платежные данные персональными. «И вот здесь я не совсем уверен, что это одно и то же, потому что при онлайн-заказе совсем не обязательно указывать, например, адрес проживания  и паспортные данные. А имя и фамилия без этих данных не  представляют особой ценности. Поэтому считаю, что предложение нужно как минимум обсуждать», – говорит эксперт.

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