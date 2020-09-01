Поток туристов в Испанию рухнул на 75%

По сообщению испанкой газеты El Pais, в июле этого года страну посетило 2,5 млн иностранных туристов, что на 75% меньше, чем в июле 2019 года. Согласно данным Национального института статистики Испании, поток туристов из Франции сократился на 58%, из Германии на 65, а сильнее всего упал из Великобритании – на 82,5%. Учитывая то, что 26 июля власти Великобритании рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Испанию, а возвращающимся из этой страны предписано обязательный двухнедельный карантин, в августе поток туристов из Туманного Альбиона может упасть еще сильнее.

Помимо снижения общего числа отдыхающих, наметилась еще одна неприятная для испанской экономики тенденция – туристы стали меньше тратить. По подсчетам Национального института статистики Испании средние дневные расходы на одного туриста составили 123 евро, что на 23% меньше, чем годом ранее. В результате туристическая отрасль Испании, получившая 11,9 млрд евро дохода в июле 2019 года, в июле этого года смогла получить всего лишь 2,5 млрд евро.