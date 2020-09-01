Reuters: нефть будет стоить 50 долларов

Информационное агентство Reuters сообщило, что провело опрос 43 экономистов и аналитиков нефтяного рынка. Согласно их консенсус-прогнозу средняя стоимость нефти марки Brent в 2021 году составит 50,45 доллара за баррель. Прогноз на текущий год менее оптимистичен ­– 42,75 долларов за баррель Brent и 38,82 долларов за североамериканскую нефть марки WTI.

В настоящее время ноябрьский фьючерс нефти марки Brent торгуется в районе 45 долларов за баррель, а WTI около 43 долларов за баррель.

Напомним, что в начале текущего года баррель нефти марки Brent торговался в диапазоне 50-60 долларов за баррель. С началом пандемии коронавируса стоимость фьючерса Brent снижалась до 19 долларов за баррель, а стоимость WTI и вовсе уходила в отрицательные значения.