Российские социологи — не единственные, кого безосновательно удерживают в тюрьме

Напомним, фильм является продолжением предыдущей части ленты «Шугалей», который зрители увидели в мае 2020 года. Главными героями кинокартины, основанной на реальных событиях, являются российские социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан. В мае 2019 года их похитили боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — с тех пор россияне незаконно удерживаются в плену в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», которую контролируют террористы группировки RADA.

О чем будет «Шугалей — 2»?

Во второй части фильма нам расскажут о том, как социологи в перерывах между пытками и истязаниями от рук ливийских исламистов пытаются наладить связь со внешним миром, общаясь с другими заключенными, и узнать о действиях международных террористических организаций. Сведения, которые раздобыли россияне, оказались опасными для боевиков, и потому они решили сделать из Шугалея шпиона трудами пиарщиков, политтехнологов и журналистов перед лицом мировой общественности. В заключении киноленты террористы предлагают пленному россиянину сделку: в случае, если он очернит себя и признается в шпионаже, его отпустят домой к семье. О решении главного героя зрители узнают 6 сентября на телеканале НТВ — именно в этот день состоится премьера киноленты.

Как оказалось, в реальной жизни Максим Шугалей и Самер Суэйфан не одиноки в своей беде.

Освобожденный из Ирана француз будет бороться за свободу сокамерника

Французский исследователь Ролан Маршал попал в тюрьму со своим партнером, 60-летним научным сотрудником Фарибой Адельхахом в Иране в июне 2019 года. Долгих девять месяцев они провели в заключении по обвинению в заговоре против национальной безопасности. Француза освободили в обмен на гражданина Ирана, которому грозила экстрадиция в США.

«Меня никогда не пытали, меня правильно кормили, у меня был доступ к врачу. У меня ничего не осталось. У меня была одежда и полотенце, и у меня был доступ к туалету в камере, что было роскошью. Но у меня не было доступа ни к чему другому», — рассказал впоследствии Маршал.

Но стресс, мучения и изоляция привели к ухудшению здоровья заключенного. Кроме того, он подвергался пыткам, которые продолжались от четырех до шести часов. Связи с семьей у заключенного также не было — совершать телефонные звонки ему было запрещено, в отличие от других задержанных, которым разрешалось связываться с родственниками один-два раза в неделю.

Вернувшись во Францию, Маршал заявил, что продолжит добиваться освобождения Абдельха, который является гражданином двух стран — Франции и Ирана, но Тегеран не признает двойное гражданство.

14 украинцев спали по очереди в тесной каморке, находясь в ливийском плену

Еще одна подобная ситуация произошла с 14 сотрудниками украинского судна «Рута» — апреле 2017 года экипаж корабля был арестован военно-морскими силами Ливии по обвинению в незаконной перевозке нефти. Примечательно, что согласно международным морским конвенциям, члены экипажа не несут ответственности за лицензии и разрешения, а отвечают лишь за доставку грузов.

Тем не менее, под арест попали: капитан Николай Шокун, старший помощник Александр Кирильчук, 2-й помощник Владимир Гончаренко, старший механик Сергей Бондар, 2-й механик Сергей Филоненко, 3-й механик Кирилл Загоруйко, электромеханик Владимир Авдасев, боцман Андрей Алферов, моторист Владимир Дымченко, моторист Юрий Склифасовский, моторист Олег Дубовицкий, матрос Сергей Иванов, матрос Виктор Фадеев, кок Александр Колесниченко.

Заключенных украинцев содержали в нечеловеческих условиях. Они находились все вместе в одной маленькой камере, где спали по очереди, а питались острым и не всегда свежим рисом — больше их надзиратели ничем не кормили.

«Вы понимаете, что это Ливия, там жара. Некоторые из моряков заболели гепатитом С и другими тяжелыми болезнями», — рассказала Председатель набсовета фонда Светлана Фабрикант, способствовавшая освобождению моряков из ливийского плена в интервью изданию «Апостроф».

На родину экипаж «Руты» вернулся совсем недавно — 19 июня 2020 года. Утром из Мисураты вылетел военный воздушный борт.

Россиянку в Кувейте едва не казнили по надуманным причинам

Не менее интересная история приключилась с россиянкой Марией Лазаревой — она была приговорена к десяти годам лишения свободы за якобы невыполненный госконтракт в Кувейте. Кроме того, девушке хотели добавить к этому сроку еще один за якобы растрату средств ее инвестиционного фонда. Самое страшное заключалась в том, что в Кувейте разрешена смертная казнь, и ситуацию изнутри подогревали местные религиозные фанатики, то и дело скандирующие что-то в духе «Оторвать голову этой русской».

Как выяснилось впоследствии, Мария и инвестиционная компания Kuwait and Gulf Link Transport Investments (KGLI), управляющая делами Фонда The Port Fund, деньги которого она якобы растратила, владеет семья шиитов. А конкурирующая компания Agility принадлежит суннитской семье. Учитывая давние конфликты между представителями разных исламских течений. Таким образом, россиянка стала заложницей противоречий, к которым не имеет отношения.

Закончилась эта история тем, что суд разрешил освободить россиянку, но под огромный залог в размере 65 миллионов долларов США.

Среди похищенных очень много детей и беременных женщин

Другая история приключилась с гражданками ЮАР, сестрами Юмной Десаи и Ходой Мухаммад. Юмна находилась в заточении с 2015 по 2018 год в тюрьме Дабхан в Джидде. О причине своего заточения она узнала только через полтора года после ареста — ее обвинили в киберпреступлениях.

По словам заключенной, в тюрьме она видела и детей, которых содержали вместе с матерями. Более того, Десаи стала свидетельницей родов четырех женщин в камерах.

Ее сестра находилась в тюрьме год, несмотря на то, что ей обвинения так и не были предъявлены. Девушки рассказали, что были арестованы также и двое их братьев, но затем их отпустили в Саудовской Аравии — все они вернулись на территорию Южной Африки.

Исходя из этих и многих других историй становится понятно, что похищения людей по всему миру на каких-то надуманных основаниях приобретают систематический, регулярный характер. В большинстве случаев незаконно арестованным и удерживающимся против воли гражданам помогает государство, пытаясь наладить взаимодействие с представителями других стран и правозащитными организациями.

С учетом всей абсурдности обвинений в адрес Максима Шугалея и Самера Суэйфана, властям Российской Федерации также необходимо обратить внимание на сложившуюся ситуацию, и подключать к освобождению своих сограждан международные инстанции.