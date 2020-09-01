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Сети меняют нашу жизнь

Москва, 01.09.2020
Что такое информационное пространство? Как оно влияет на нашу жизнь и можно ли им управлять? Ответы на эти вопросы можно найти в сборнике статей «Сети 4.0. Управление сложностью». Это не просто книга – это проект, в котором авторы из разных сфер научной и практической деятельности рассматривают эту тему под разными углами.
  • Сети меняют нашу жизнь

Интернет и социальные сети открывают новые возможности для исследователей и управленцев, но требуют и новых подходов на стыке дисциплин. В этом уникальном проекте социологи, психологи, лингвисты, программисты, специалисты по сетевому анализу и системам безопасности попытались вести диалог на одном языке, понятном и доступном. Диалог о самом главном – о том, как сети меняют нашу жизнь и можно ли управлять этими изменениями без кризисов и разрушений?

фото: Иван Овчинников\ «Москва меняется»

Интернет и социальные сети уже давно стали нашей второй реальностью. Здесь проходит личная жизнь, формируется новая культура, делается мировая политика, появляются новые герои, легенды и зарождаются революции. От этой новой реальности уже невозможно скрыться и абстрагироваться, но ее можно понять и адаптировать в свои жизненные стратегии.

Алексей РАСХОДЧИКОВ, сопредседатель Фонда «Московский центр урбанистики «Город», кандидат социологических наук 350a9021_free_rgb-1.jpg фото: Иван Овчинников\ «Москва меняется»
Алексей РАСХОДЧИКОВ, сопредседатель Фонда «Московский центр урбанистики «Город», кандидат социологических наук
фото: Иван Овчинников\ «Москва меняется»

Информационное пространство развивается стремительно и хаотично. Но в этом кажущемся со стороны хаосе уже выделяются контуры нового порядка. Авторы сборника, специалисты из разных областей знания описываются принципы и закономерности цифрового пространства. В книге приводятся выводы исследований, которые позволяют более четко понимать основные тенденции сетевой коммуникации. Простыми словами описаны сложные процессы, которые отвечают на такие актуальные вопросы:

– Как влияет постоянно растущий объем доступной информации на формирование личных стратегий и карьер?

– Почему свобода самовыражения в информационном пространстве формирует типовые личности?

– Как меняются профессии под воздействием цифрового менеджеризма?

– К чему приводит дробление общества на множество маргинальных групп?

В сборнике обсуждаются и другие вопросы, такие как риски и угрозы безопасности, «информационные войны», как создается мода и запускаются информационные Волны.

Сборник статей «Сети 4.0. Управление сложностью» будет интересен не только специалистам, погруженным в тему информационных технологий, но и широкому кругу читателей.

Партнеры проекта:

- ВЦИОМ

- Агентство социальных исследований «Столица»

- Московский центр урбанистики «Город»

- ISNA институт сетевого анализа

Приобрести электронную версию книги можно на сайте book.agsis.ru, бумажную версию на Озон www.ozon.ru

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