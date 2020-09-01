Мировая торговля восстанавливается быстрее, чем после прошлого кризиса

Институт мировой экономики в Киле считает, что глобальная торговля восстанавливается сейчас быстрее, чем 12 лет назад, после финансового кризиса 2008 года. Восстановление объемов перевозок в 2020 году за восемь месяцев оказалось таким же, как после финансового кризиса более чем за год. Торговля восстанавливается по V-образному графику, считает президент Кильского института Габриель Фельбермайер.

«В торговле были глубокий спад и резкий подъем,- цитирует Габриеля Фельбермайера агентство деловой информации Bloomberg.- Сейчас ситуация в торговле значительно лучше, чем десять лет назад».

Пандемия вызвала в глобальной экономике спад, сравнимый с Великой депрессией. Снятие жестких карантинов, при помощи которых власти многих стран пытались сдержать распространение коронавируса, привело к первоначальному росту экономик. Однако специалисты советуют не расслабляться и предупреждают об опасности преждевременного оптимизма. Их осторожность вполне понятна и обоснована на фоне новых вспышек новой коронавирусной инфекции, фиксируемых сейчас во многих странах на разных континентах.

Всемирная торговая организация (ВТО) тоже предпочитает перестраховаться. В августе ВТО заявила, что ожидания сильного V-образного восстановления в 2021 году могут оказаться «слишком оптимистичными».

Однако многие экономисты, включая сотрудников Кильского экономического института, считают, что прогноз ВТО чересчур осторожен. Вчера, в понедельник, к примеру, о быстром «восстановлении торговли» говорила и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Экономисты Кильского института свой оптимизм основывают на данных объемов перевозок, одном из главных показателей торговли, которые быстро вернулись к допандемическим уровням в ключевых регионах: в Америках, Азии и Европе. Грузоперевозки вернулись к уровню прогнозов на конец августа, сделанных еще до появления коронавируса Covid-19.