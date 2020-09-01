В Минске студенты вышли на демонстрацию

В столице Белоруссии часть студентов высших учебных заведений вышла на марш протеста, поддерживая требования оппозиции. Сотрудники милиции призывали студентов разойтись и провели несколько десятков задержаний участников акций протеста.

Около полудня протестующие студенты разных вузов объединились в одну колонну, численностью в несколько тысяч человек, после чего задержания прекратились.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил студентам, принимающим участие в митингах оппозиции, службой в армии. «Вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться ‒ тогда родину надо защищать. У нас отечество в опасности», ‒ заявил Лукашенко.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно данным ЦИК республики Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.