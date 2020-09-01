Венгрия закрывает свои границы

В ночь с 31 августа на 1 сентября Венгрия закрыла свои границы для иностранцев в связи с резким ростом числа новых случаев обнаружения коронавируса в странах ЕС. Исключение сделано только для граждан Польши, Чехии и Словакии ­– стран так называемой «вишеградская группы» (проводящих независимую от Брюсселя политику по вопросам миграции). Исключения так же сделаны для иностранцев, которые следуют транзитом через Венгрию, при условии, что они проведут в стране не больше суток. Ограничение на въезд в Венгрию коснется даже граждан этой страны – при пересечении границы они должны будут предъявить справку об отсутствии у них CoV-2, полученную не позднее пяти суток назад.

В Еврокомиссии решение Венгрии о закрытии границ осудили, заявив, что руководящие органы ЕС оставляют за собой право решать подобные вопросы. «Есть четкие правила о свободе передвижения в ЕС, каждая страна должна их выполнять», – заявила спикер Еврокомиссии по вопросам законодательства, равенства и верховенства права Кристиан Виганд.

Напомним, что в последние несколько дней в большинстве стран Западной Европы количество случаев обнаружения коронавирусной инфекции обновляет печальные рекорды весны этого года, когда в странах ЕС был введен жесткий карантин и закрыты национальные границы.