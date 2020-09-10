Акции дня: бумаги «Алросы» растут вместе с продажами

Котировки одной из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний «Алроса» пошли вверх на фоне растущих показатель по продажам продукции. За дневную торговую сессию в четверг бумаги выросли на +4,19% до 72,10 рублей за акцию.

Компания отчиталась об итогах продаж алмазно-бриллиантовой продукции в августе. Показатель вырос в шесть раз по сравнению с июлем до 216,7 млн долларов. Продажи алмазного сырья составили 202,1 млн долларов, бриллиантов - 14,6 млн долларов. При этом показатель продаж за январь-август (1,244 млрд долларов) на 42% ниже показателя 2019 года (2,164 млрд долларов). В компании отметили, что наблюдают постепенное восстановления спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, особенно в США и Китае.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии вырос на +0,75% до 2897,55 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,27% до 1216,59 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:53 мск составила 40,59 долларов за баррель (-0,49%). Российская валюта укреплялась – 75,08 рублей за доллар.