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Поведенческий фактор: автопром нашел веский повод для роста

Москва, 10.09.2020
#Авто
#Экономика
  • Поведенческий фактор: автопром нашел веский повод для роста

picture alliance / SvenSimon

Автопром пострадал от коронавируса не меньше других секторов промышленности, но во втором квартале он показал одни из лучших результатов. Объяснение этому успеху очевидно. Covid-19, обрушивший акции автомобильных компаний, одновременно стал и их спасителем, потому что из-за страха перед коронавирусом люди сейчас из всех видов путешествий отдают предпочтение передвижению на автомобилях.

Акции европейских автопроизводителей в апреле-июне неожиданно для многих стали рекордсменами на континенте. Индекс Stoxx 600 Automobiles & Parts Index во втором квартале прибавил 14%, показав лучший результат среди 19 промышленных групп. Акции начали расти у всех автопроизводителей Старого Света с первых чисел июля. Тон в восстановлении задавали немецкий концерн Daimler AG, производитель шин из Финляндии Nokian Renkaat Oyj и французский изготовитель автозапчастей Valeo SA. 10 сентября автопромовский индекс рос седьмую биржевую сессию подряд, что тоже является рекордным показателем в этом году. С другой стороны, несмотря на подобную прыть он все еще ниже на 12%, чем был в начале 2020 года.

Причин для таких успехов, кроме уже упоминавшейся популярности поездок на машинах в последние месяцы, несколько. Это, по мнению аналитика Bankhaus Metzler Юргена Пипера, и впечатляющее «возвращение» Китая, и то обстоятельство, что второй квартал оказался не таким страшным, как его представляли; и программы помощи экономике во многих странах, включая Германию и Францию; и низкая оценка сектора.

«Восстановление и высокие результаты продолжатся,- уверен Юрген Пипер.- Средства передвижения при помощи электричества сейчас переживают бум. Это обстоятельство придает сектору высокотехнологичность и способствует росту его оценки».

Специалисты, конечно, не сбрасывают со счетов и перемены в поведении людей, вызванные коронавирусной пандемией. Что касается автопрома, то здесь, конечно, важно то, что люди сейчас боятся летать на самолетах и пользоваться общественным транспортом, а также в массовом порядке покидают города.

Автомобиль сейчас отыгрывается за долгие годы унижений от самолета. Последние 30 лет количество авиапассажиров стремительно росло за счет тех, в основном, кто раньше ездил всегда на автомобилях. Сейчас ситуация изменилась. Даже самый незначительный рост процента поездок на авто приносит автопрому рост продаж. Ряд автопроизводителей могут вернуться к допандемическому уровню в 2021 или 22-м годах.

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