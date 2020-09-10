Бейрутский порт снова горит

В порту Бейрута начался сильный пожар – столб пламени и черного дыма поднимается на десятки метров. Очаг возгорания близок к эпицентру взрыва, который уничтожил порт месяц назад. По сообщению местных властей пожар начался на складе с автомобильным маслом и покрышками. На месте работают пожарные и армейские вертолеты.

Месяц назад, 4 августа 2020 года, в порту Бейрута произошел пожар, в результате которого взорвалось 2750 тонн хранившейся там аммиачной селитры. В результате взрыва около 160 человек погибло, а 6 тыс получили ранения. Взрывам была разрушена третья часть города и около 300 тыс человек остались без жилья.