Прирост микрозаймов прекратился впервые за 5 лет

Доля просроченных микрозаймов в РФ на конец июля увеличилась до 44,78%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». По сравнению с 31 июля 2019 года она приросла на 9,18 процентного пункта. И уровень риска портфеля микрозаймов на протяжении всего 2020 года показывает стабильный рост.

При этом интерес к микрозаймам у россиян снижается. Так, по статистике организации, за январь-июль российские МФО выдали 10,5 млн микрозаймов на 128,8 млрд руб., что на 12,3% по количеству и на 8% по объему меньше, чем за тот же период прошлого года. Средняя сумма микрозайма по итогам июля составила 12,7 тыс. руб., снизившись на 0,7% к июлю 2019 года.

В целом же портфель микрозаймов продолжал рост: в июле он был на 8,1% больше, чем годом раньше, и достиг 149,1 млрд руб.. Средний срок выдаваемых микрозаймов составил в среднем три месяца, уменьшившись на 2,7% к июлю 2019 года.

Такие результаты могут быть связаны с сокращением базы качественных заемщиков на фоне кризиса, а также с еще большим, по сравнению с предыдущими годами, ужесточением кредитных политик МФО, прокомментировала для ТАСС эти данные старший аналитик Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.

Рост же просроченной задолженности в портфелях во многом обусловлен не столько пандемией, сколько изменением политики взыскания. «Вместо традиционных цессий портфеля с просрочкой все большее распространение на рынке получают собственные процедуры взыскания, включая судебные. Переориентация на собственные коллекторские службы, как и развитие дополнительных услуг, призваны повысить совокупные сборы и отчасти компенсировать снижение предельных процентных ставок на рынке», - считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

В этой новости есть некоторое противоречие, считает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Так, если на 31 июля доля просроченных более 90 дней микрозаймов выросла примерно до 45% или на 10 п.п по данным «Эквифакса», то, например, если смотреть просрочку на 30 дней по данным участников рынка, наблюдается, наоборот, улучшение платежной дисциплины. Так, доля просроченных займов составила во втором квартале всего 6-7%, в то время как за аналогичный период 2019 года она была на уровне 12,5%.

С другой стороны, этот момент можно объяснить тем, считает эксперт, что более длинные займы заемщики брали еще до начала ухудшения экономической ситуации и в разгар пандемии просрочка по ним увеличивалась естественным путем. В то время как более короткие займы выгоднее было оперативно закрывать, тем более что МФО достаточно быстро отреагировали на новости об ухудшении финансового состояния заемщиков и ужесточили к ним требования.

В целом, говорит Алексей Антонов, от текущего года можно ожидать ощутимого снижения портфеля микрозаймов среди основных участников рынка: наступит первый с 2015 года период, когда этот показатель будет ниже. Несмотря на то, что объем выдач займов физическим лицам во втором полугодии составит 177–180 млрд руб., что превысит показатель первого полугодия на 7%, за весь год объем выдач гражданам достигнет всего 342 млрд руб., а это на 8% ниже, чем в 2019 году, прогнозирует он.

Сейчас МФО возлагают надежды на четвертый квартал, который должен стабилизировать статистику по выдачам займов, рассказывает аналитик. Платежеспособность клиентов постепенно восстанавливается, в четвертом квартале спрос на займы традиционно высокий за счет грядущих праздников и подготовки к ним. Однако риски «второй волны» коронавируса и отсутствие очевидных причин для роста реальных доходов населения существенно остужают эти оптимистичные настроения.