Курс евро приготовили к мощному росту

Курс евро усилил рост к доллару в четверг после того, как стало известно, что руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) не стало принимать специальных мер по сдерживанию укрепления европейской валюты.

К 20.08 мск курс евро составил 1,1859 ( плюс 0,48%).

Руководство ЕЦБ обсудило укрепление евро на последнем заседании, поскольку такая ситуация сдерживает инфляцию в еврозоне, сообщила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в четверг. При этом регулятор оставил неизменными основные процентные ставки и объем программы скупки активов.

Курс евро с весны вырос примерно на 8% в паре с долларом США и на 4% к корзине основных мировых валют, что ослабило конкурентоспособность европейских экспортеров и замедлило рост потребительских цен, поскольку импортные товары стали дешевле, отмечает Рейтер.

"Наш мандат заключается в ценовой стабильности, и очевидно, что в той мере, в какой рост курса евро оказывает отрицательное давление на цены, мы должны внимательно следить за этой ситуацией", - заявила Лагард по итогам заседания ЕЦБ. "Но как вы знаете, мы не таргетируем валютные курсы", - добавила Лагард.

ЕЦБ неоднократно сообщал, что не ставит ориентиры для курсов валюты, однако чиновники центробанка зачастую испытывают беспокойство, когда евро приближается к отметке в $1,20. Единая европейская валюта преодолела эту отметку на прошлой неделе, теперь, похоже, она протестирует новый "болевой порог" для ЕЦБ.

«ЕЦБ практически не представил серьезных препятствий для возобновления укрепления евро, поскольку экономические прогнозы (по еврозоне) были более оптимистичными, чем ожидалось, в то время как комментарии по обменному курсу были довольно мягкими», - отметил главный стратег по валютному рынку и процентным ставкам в регионе EMEA ING Петр Крпата.

Это лишь подчеркивает ограниченные возможности, доступные ЕЦБ, когда дело доходит до борьбы с укреплением евро, особенно когда формируются ожидания долгосрочного нисходящего тренда доллара США, пишет MarketWatch.

Как объясняли ранее эксперты, сейчас евро превратился чуть ли не в самую безопасную валюту. Укрепление евро надежнее, чем у других традиционно считающихся безопасными валют, швейцарского франка и японской иены.

«Он (евро) может конкурировать с долларом, чтобы стать главной западной валютой для торговых операций, - отмечал Питер Чатвелл из Mizuho. - И он также может конкурировать в более широком смысле с другими безопасными валютами за право считаться надежным и долгосрочным местом хранения капиталов».