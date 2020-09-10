Вход/Регистрация Подписка

Курс евро приготовили к мощному росту

Москва, 10.09.2020
  • Курс евро приготовили к мощному росту

Zuma\TASS

Курс евро усилил рост к доллару в четверг после того, как стало известно, что руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) не стало принимать специальных мер по сдерживанию укрепления европейской валюты.

К 20.08 мск курс евро составил 1,1859 ( плюс 0,48%).

Руководство ЕЦБ обсудило укрепление евро на последнем заседании, поскольку такая ситуация сдерживает инфляцию в еврозоне, сообщила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в четверг. При этом регулятор оставил неизменными основные процентные ставки и объем программы скупки активов.

Курс евро с весны вырос примерно на 8% в паре с долларом США и на 4% к корзине основных мировых валют, что ослабило конкурентоспособность европейских экспортеров и замедлило рост потребительских цен, поскольку импортные товары стали дешевле, отмечает Рейтер.

"Наш мандат заключается в ценовой стабильности, и очевидно, что в той мере, в какой рост курса евро оказывает отрицательное давление на цены, мы должны внимательно следить за этой ситуацией", - заявила Лагард по итогам заседания ЕЦБ. "Но как вы знаете, мы не таргетируем валютные курсы", - добавила Лагард.

ЕЦБ неоднократно сообщал, что не ставит ориентиры для курсов валюты, однако чиновники центробанка зачастую испытывают беспокойство, когда евро приближается к отметке в $1,20. Единая европейская валюта преодолела эту отметку на прошлой неделе, теперь, похоже, она протестирует новый "болевой порог" для ЕЦБ.

«ЕЦБ практически не представил серьезных препятствий для возобновления укрепления евро, поскольку экономические прогнозы (по еврозоне) были более оптимистичными, чем ожидалось, в то время как комментарии по обменному курсу были довольно мягкими», - отметил главный стратег по валютному рынку и процентным ставкам в регионе EMEA ING Петр Крпата.

Это лишь подчеркивает ограниченные возможности, доступные ЕЦБ, когда дело доходит до борьбы с укреплением евро, особенно когда формируются ожидания долгосрочного нисходящего тренда доллара США, пишет MarketWatch.

Как объясняли ранее эксперты, сейчас евро превратился чуть ли не в самую безопасную валюту. Укрепление евро надежнее, чем у других традиционно считающихся безопасными валют, швейцарского франка и японской иены.

«Он (евро) может конкурировать с долларом, чтобы стать главной западной валютой для торговых операций, - отмечал Питер Чатвелл из Mizuho. - И он также может конкурировать в более широком смысле с другими безопасными валютами за право считаться надежным и долгосрочным местом хранения капиталов».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Названа причина мощного роста курса доллара
    Внезапная приостановка испытаний коронавирусной вакцины AZD1222 британской фармацевтической компанией AstraZeneca ввиду болезни одного из их участников привела к фронтальному укреплению доллара США
  2. Взрыв технологического пузыря – обвал начался
    Пузырь на рынке акций США начал сдуваться. Капитализация высокотехнологичных компаний, которая за последние несколько месяцев оказалась слишком раздута, в четверг резко снизилась. На смену покупателям пришли продавцы, теперь каждый старается как можно быстрее избавиться от своих активов
  3. Исключительные выборы в Ярославле
    Предстоящие в воскресенье выборы по Ярославскому округу эталонно показательны с точки зрения одной из самых острых сегодня политических проблем. Борьба за вакантное место в Госдуме обернулась столкновением местных элит и «пришлого» руководства области. Пока что здесь идет настоящая демократическая компания
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама